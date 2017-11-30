Дуров удивился называнию Telegram «российским»

Основатель Telegram Павел Дуров удивился тому, что некоторые СМИ связывают его мессенджер с Россией.

«Не понимаю, почему некоторые медиа ссылаются на Telegram как на сервис из России. У нас нет серверов, разработчиков, компаний, банковских счетов или офисов в этой стране», – написал Дуров в своем Twitter.

В комментарии к посту Дуров добавил, что имел в виду в том числе статьи издания Financial Times. По мнению программиста, газета «столь высокого качества» должна проверять свои заголовки перед публикацией. Он также предложил журналисту Лайонелу Барберу как «редактору FT и пользователю Telegram» ответить на эту критику.

Дуров не уточнил, какую именно статью FT имеет в виду, но, как отмечает TJ, последняя заметка издания о планах Telegram выпустить блокчейн-систему и криптовалюту вышла 10 января. Фраза «Telegram, мессенджер из России» содержалась в первом предложении, но позже она была удалена.