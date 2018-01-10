Пойман организатор нападения на фельдъегерей в Подмосковье

Следователи сообщили о задержании организатора нападения на автомобиль фельдъегерской службы в подмосковном Домодедове в 2016 году.

«Благодаря грамотно спланированным действиям следователя СК совместно с сотрудниками ГУР МВД России и ФСБ удалось не только установить местонахождение организатора, но и его причастность к совершенному преступлению. Обвиняемый задержан, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

Также сообщается, что предполагаемому организатору нападения 7 сентября 2017 года заочно было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, совершенное организованной группой с применением насилия), ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем, совершенное с применением насилия), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение оружия).

Напомним, 9 сентября 2016 года несколько человек напали на автомобиль фельдъегерской службы в подмосковном Домодедове. Злоумышленники отобрали перевозимые документы и четыре пистолета. Как сообщали источники в правоохранительных органах, нападавшие скрылись на двух машинах - «Соболь» и Ford. Позже следователи установили, что нападавших было шестеро.