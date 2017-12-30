Девочке из Ялты подарили щенка после письма Путину

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил подарить щенка семилетней девочке Наде из Ялты, страдающей детским аутизмом, после письма ее мамы российскому президенту Владимиру Путину.

Мама девочки Екатерина обратилась с письмом к главе государства, пояснив, что у семьи нет возможности купить щенка породы лабрадор, сообщает телеканал «Крым 24».

«Об этом узнал глава Крыма Сергей Аксенов и дал поручение желание исполнить», – сообщил канал.

Подарок вручил помощник главы республики Юрий Абисов в торжественной обстановке. Питомцу повязали на шею красный бант.

«Я в шоке. Мы не ожидали. Честно», – поделилась впечатлениями мама девочки.

Щенка назвали Варварой.

Путин нередко дарит подарки детям. Так, глава государства подарил щенка лабрадора четырехлетней жительнице села Большие Уки Маше Козловой. Девочка писала, что хочет такую же собаку, как у президента. До этого 10-летняя жительница города Ковдор Мурманской области Вероника Безуглова получила в подарок от президента котенка, а сестры Арина и Анжелика Аминевы из Челябинска – лыжи.