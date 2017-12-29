Сестры из Челябинска получили в подарок от Путина лыжи

Сестры Арина и Анжелика Аминевы из Челябинска получили от президента России Владимира Путина в качестве новогоднего подарка лыжи, сообщила пресс-служба министерства социальных отношений региона.

Подарок и письмо от президента сестрам передал главный федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин.

«Я видела по телевизору, что одна девочка написала письмо президенту, и тоже решила написать. Написала, чтобы президент подарил мне на Новый год лыжи и лыжную экипировку. Сначала я не думала, что мне придет ответ, но, когда пришел ответ, мне было радостно. В будущем я хочу участвовать в Олимпиаде», – передает ТАСС слова Арины Аминевой.

На днях девочки планируют подготовить лыжи, чтобы принять участие в региональных соревнованиях, которые пройдут в начале 2018 года.

Напомним, в ответ на просьбу четырехлетней жительницы села Большие Уки Маши Козловой президент России Владимир Путин подарил девочке щенка лабрадора на Новый год, а 10-летней жительнице города Ковдор Мурманской области Веронике Безугловой котенка.