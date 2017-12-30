Источник рассказал о психическом состоянии предполагаемого организатора взрыва в «Перекрестке»

Предполагаемый организатор и исполнитель взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил источник в правоохранительных органах города.

«По предварительным данным, задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни», – передает ТАСС сообщение источника.

По словам источника, задержанный оказался местным жителем.

«Задержанный проживает в Красносельском районе Петербурга», –рассказал источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, ранее в субботу ФСБ задержала исполнителя и организатора взрыва в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге.

Также сообщалось, что следователи начали допрос подозреваемого, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.