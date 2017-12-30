Порошенко поручил продолжить переговоры по обмену пленными

Президент Украины Петр Порошенко в субботу во время визита в госпиталь к освобожденным из плена в Донбассе украинским военным заявил, что поручил представителям Киева в контактной группе продолжить переговоры по обмену пленными.

Порошенко рассказал также, что рассчитывает на то, что 10 января пройдет первая встреча по этому вопросу.

«Я уже поручил своим советникам, представителям в трехсторонней контактной группе, чтобы мы немедленно организовали встречу в продолжение переговоров (по обмену пленными). Могу сказать, что 10 января у нас состоится первая встреча, чтобы мы на этой волне не останавливались», – передает РИА «Новости» слова президента Украины.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала, что даже в деле с обменом пленных Киев не упустил возможность обмануть.

Кроме того, ДНР объявила о сотнях оставшихся в украинском плену сторонников.