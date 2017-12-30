США решили не менять роль своих вооруженных сил на Украине

Вашингтон не планирует вносить изменения в роль американских военных инструкторов на Украине, их число не планируется увеличивать, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Нет, я не вижу изменения роли вооруженных сил США на Украине», – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что изменение численности военных связано только с ротацией: «Не думаю, что наша численность менялась в течение полугода, и такого сейчас не планируется». Мэттис отметил, что «совершенно нет» планов, касающихся изменения численности военных США на Украине.

Он выразил надежду, что передача Украине американского оружия не приведет к «крупному воздействию, пока никто не хочет вторгнуться на Украину». По словам Мэттиса, «речь идет об оборонительных вооружениях».

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, к чему может привести поставка американского вооружения на Украину.