На Ростовской АЭС успешно запустили ядерный реактор нового энергоблока

В концерне Росэнергоатом в пятницу заявили о запуске нового энергоблока №4 на Ростовской АЭС.

«29 декабря 2017 года в 16.24 на энергоблоке №4 Ростовской АЭС завершена операция по выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности. Началась управляемая цепная реакция», – приводит РИА «Новости» сообщение Росэнергоатома.

Напомним, в начале декабря на Ростовской атомной электростанции торжественно запустили четвертый энергоблок.

Решение о строительстве АЭС в Ростовской области приняли в 1979 году. Первый энергоблок заработал в 2001 году.