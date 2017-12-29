Срок полномочий главы и депутатов ДНР увеличили до пяти лет

Парламент ДНР принял изменения в конституцию, продлевающие до пяти лет срок полномочий главы и депутатов республики.

Изменения вступают в силу после следующих выборов в ДНР, сообщает РИА «Новости». Поправки в конституцию были одобрены после двух чтений.

«Данные нормы распространяются на следующую каденцию и не распространяются на действующих депутатов Народного совета и главу республики», – сообщил председатель народного совета ДНР Денис Пушилин.

Прошлые выборы главы и депутатов в ДНР состоялись осенью 2014 года. Согласно действующей конституции самопровозглашенной республики, срок их полномочий равен четырем годам.