В MDK цинично высмеяли аварии с автобусами в Москве

Администраторы скандального паблика MDK цинично высмеяли две аварии с участием автобусов в Москве.

Поводом для шуток администраторов паблика MDK стало фото с горящим автобусом, который авторы паблика назвали символом уходящего года. Первая запись появилась в Telegram, после чего распространилась в других соцсетях, сообщает «Ридус».

Второй коллаж был опубликован в Twitter MDK. Там к снимку автобусной остановки в фоторедакторе добавили фото Виктора Цоя. Музыкант погиб в результате лобового столкновения своего автомобиля с автобусом.

Последние кадры перед аварией на Сходненской pic.twitter.com/zHRBupRz6k — #MDK (@mudakoff) 29 декабря 2017 г.

Фото не были удалены, несмотря на возмущение пользователей, указавших на неуместность таких шуток. В паблике MDK неоднократно появлялись циничные шутки: о смерти экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, Жанне Фриске. За оскорбления чувств верующих паблик даже блокировали в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 29 декабря пассажирский автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы у станции метро «Сходненская». Инцидент произошел после того, как в него, по предварительным данным, врезался автомобиль. При наезде автобус полностью снес остановку, пострадали три человека.

В понедельник в Москве произошла еще одна трагедия с участием автобуса, который въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Погибли четверо, около 15 человек получили травмы.