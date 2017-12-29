Для офицеров разработали похожие на знаки русской гвардии петлицы

Для офицеров российской армии разработали новые петличные эмблемы, похожие на знаки русской гвардии XIX века, сообщила редактор журнала Минобороны «Воин России» Елена Севастьянова.

Отмечается, что парный знак золотистого цвета, похожий на римскую колонну, называется петлицей, а в просторечии получил прозвание «катушка», передает РИА «Новости».

«Современная петлица, предназначенная для ношения на краях ворота повседневной куртки офицера Вооруженных сил России, видимо, ведет свою историю с 1811 года. Тогда похожий знак ввели в сформированном в Русской императорской армии лейб-гвардии Литовском полку для ношения на воротнике и обшлагах рукавов мундира», – рассказала Севастьянова.

Редактор журнала «Воин России» напомнила, что позднее этот символ получили другие российские дореволюционные гвардейские формирования. В советские годы на парадных кителях офицеров похожие знаки появились после Великой Отечественной войны.

«На фотографиях с Парада Победы, который состоялся на московской Красной площади 24 июня 1945 года, можно увидеть похожие петлицы на воротниках-стойках офицерских кителей зеленого цвета», – отметила Севастьянова, добавив, что у офицеров ВМФ СССР, участвовавших в Параде Победы, на кителях были вышиты якоря.

Примерно до середины 1950-х годов знаки пришивались также к обшлагам рукавов мундиров, а затем их упразднили.

«Теперь историческая петлица вновь стала элементом общевойсковой формы одежды. Флотских офицеров вещевое управление Минобороны России обеспечивает другой эмблемой, изображающей традиционный адмиралтейский якорь. Такой же металлический знак золотистого цвета еще с советских времен используется для ношения на парадных тужурках черного цвета офицеров ВМФ», – пояснила редактор журнала «Воин России».

Ранее генералы и адмиралы получили на ворот офисной куртки вышитые пятипроцентной золотой канителью дубовые и лавровые ветви. У адмиралов к ветвям по краям воротника полагаются вышитые якоря.

Севастьянова добавила, что в настоящее время новые петличные знаки изготавливаются методом машинной вышивки и штамповки из алюминия. В дальнейшем не исключено, что эмблемы будут производиться более дешевым способом – из нанесенного на ткань пластика.

Напомним, в апреле сообщалось, что в форме российских военных произошли изменения: в частности, контрактники вместо повседневных кепок получат фуражки, а военнослужащим-женщинам начнут выдавать шляпы.