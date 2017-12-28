Экс-директор «Меньшевика» заявил, что не хотел убивать охранника

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, заявил, что не хотел убивать охранника.

Аверьянов признался, что убивать незнакомого ему человека он не собирался, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные следствия.

По его словам, он выстрелил в охранника случайно. Экс-директор «Меньшевика» отметил, что специально покинул фабрику, чтобы врачи смогли оказать помощь пострадавшему.

В четверг суд арестовал экс-директора «Меньшевика». Ранее стало известно о том, что Аверьянов заявлял о намерении создать «русскую Аль-Каиду».

Устроивший стрельбу на фабрике «Меньшевик» экс-директор предприятия Илья Аверьянов был задержан в ночь со среды на четверг на территории организации, расположенной на улице Правды. Мужчина не сопротивлялся.

Напомним, в среду Аверьянов открыл стрельбу в здании фабрики, погиб охранник Алексей Осипов. Экс-директор фабрики заявлял, что у него «отобрали» и намеренно разорили предприятие.