Анонсирована встреча Путина с гендиректором «Аэрофлота»

Президент Владимир Путин в четверг встретится с гендиректором компании «Аэрофлот» Виталием Савельевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в течение дня у Путина запланирован ряд встреч. В частности, будет публичной его беседа с гендиректором «Аэрофлота».

«Вы знаете, с нашим главным перевозчиком, с руководством президент тоже общается регулярно, тем более накануне таких периодов, связанных с массовыми перемещениями населения, как каникулы, праздники и так далее. Поэтому это общение сегодня будет продолжено», – передает РИА «Новости» слова Пескова.