Вице-премьер Украины назвала Саакашвили «российским инструментом»

Вместо «чудотворца» Киев, пригласив Михаила Саакашвили, получил вирус, который заразил политическую систему Украины, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она заявила, что приглашение Саакашвили было ошибкой. Украина возлагала на него большие надежды, но «вместо реформатора» получила «революционера», заявила Климпуш-Цинцадзе. По ее мнению, экс-глава Одесской области сейчас руководствуется «оскорбленным эго и ненасытным стремлением к власти», передает ТАСС со ссылкой на Washington Times.

Климпуш-Цинцадзе заявила, что он незаконно пересек границу страны, призывал к новой революции и захвату общественных зданий, насмехался над законами.

При этом вице-премьер подчеркнула, что страна «не может позволить себе еще одну революцию». Климпуш-Цинцадзе считает, что в революции Украина больше «не нуждается».

Саакашвили она назвала слоном в посудной лавке, который «разбивает не тарелки, а жизни миллионов украинцев и стабильность всего региона».

На ваш взгляд За кого вы болеете в конфликте между Саакашвили и Порошенко? Желаю успеха Саакашвили

Желаю успеха Порошенко



По ее мнению, Саакашвили – «инструмент России для подрыва Украины».