В Якутии нашли неизвестный ранее науке минерал

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета и Кольского научного центра РАН во главе с аспирантом Тарасом Паникоровским расшифровали структуру найденного в 80-е минерала, таким образом открыв новое вещество - батагаит, сообщает пресс-служба СПбГУ.

«Ранее неизвестное науке вещество назвали батагаит – в честь поселка Батагай в Якутии, рядом с которым находится месторождение. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в международном научном журнале Mineralogy and Petrology», - приводит РИА «Новости» сообщение университета.

Отмечается, что минерал обнаружили еще в 80-е недалеко от Батагая в Верхоянском улусе Якутии у горы Кестер. Минерал оказался очень сложным для исследования, методами, которые были у геологов в 80-е, изучить его было невозможно.

Аспирант СПбГУ Тарас Паникоровский, один из участников исследования, в этом году благодаря современному оборудованию смог расшифровать сложную структуру минерала.

Батагаит не имеет аналогов среди минералов и неорганических веществ. Он светло-голубого оттенка, при этом тонкие пластинки, которые образуются на поверхности самородной меди, хрупкие и легко откалываются.

О практической ценности батагаита, отмечают в вузе, говорить пока рано – свойства новых минералов открывают как правило через какое-то время после находки.

«Однако другие подобные минералы меди обладают интересными магнитными свойствами. К сожалению, небольшое количество вещества пока не позволяет нам провести полноценное исследование, поэтому, возможно, мы попытаемся синтезировать батагаит в лаборатории, чтобы лучше изучить его», - сообщили в университете.