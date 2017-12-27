Обнаружено оружие устроившего стрельбу экс-директора «Меньшевика»

Устроивший стрельбу на фабрике «Меньшевик» экс-директор предприятия Илья Аверьянов скрылся без оружия, сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

Он отметил, что оружие, из которого производились выстрелы, уже изъято – территорию фабрики Аверьянов покинул без него, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что мужчина был вооружен карабином «Сайга».

В Москве объявлен план «Сирена» для задержания Ильи Аверьянова.

В среду утром мужчина открыл стрельбу в здании фабрики, погиб один человек. Аверьянов заявлял, что у него «отобрали» и намеренно разорили предприятие, однако его бывшие подчиненные заявили, что экс-директор занесен в черные списки работодателей.

Полиция обыскивала здание фабрики «Меньшевик», но Аверьянова не нашли. Сообщалось, что он мог покинуть здание предприятия.