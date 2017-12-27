Путин заявил о переходе экономических отношений с Казахстаном в новое качество

Экономические отношения России и Казахстана перешли в новое качество, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе беседы с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

«Отношения между Казахстаном и Россией развиваются очень успешно, рост товарооборота за первые десять месяцев текущего года более 34% – это серьезное движение вперед», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Путина, объем российских инвестиций в экономику Казахстана составил более 10 млрд долларов.

«Важно, что мы переходим к другому качеству наших отношений», - подчеркнул президент России.

По его словам, стороны только что обсуждали вопросы энергетики и развития отношений в космосе – причем имея в виду не только использование Байконура, но и «продвижение Казахстана по пути приобретения новых компетенций, технологий».

Путин добавил, что обсуждалось и сотрудничество России и Казахстана в отраслях высокотехнологичных, в том числе в цифровой экономике. Президент России поблагодарил казахстанского лидера за инициативу провести в Казахстане встречу на высоком экспертном уровне по развитию цифровых технологий.

По словам российского президента, Казахстан – ключевой партнер России в сферах экономики, безопасности, обеспечения обороноспособности.

Назарбаев, в свою очередь выразил поддержку Путину на предстоящих президентских выборах. По словам казахстанского лидера, «в этот период другого руководителя для России не видно».

По мнению Назарбаева, Путин выводит Россию на новый уровень развития.

Кроме того, во время беседы президент Казахстана высоко оценил итоги состоявшейся 26 декабря встречи в рамках СНГ, а также констатировал сильное сближение России и Казахстана за прошедший период.

Отметим, что последний раз Путин и Назарбаев встречались в ноябре, когда обсуждали итоги встреч по сирийскому урегулированию в Астане.