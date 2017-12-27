Киев направил 306 пленных для обмена в Донбассе

В сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК) Киев направил к месту обмена в Донбассе 306 пленных, сообщила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

В среду с утра вместе с омбудсменом Украины Валерией Лутковской, представителями службы безопасности, прокуратуры, другими задействованными лицами, представители МККК пообщались с теми, кого передадут самопровозглашенным ДНР и ЛНР, передает РИА «Новости».

По словам Ирины Геращенко, было проконтролировано формирование колонны, которая направляется к месту освобождения.

«Колонна с лицами из списка 306 уже движется в сопровождении представителей МККК», – сообщила Геращенко.

Как сообщает ТАСС, представители самопровозглашенной ДНР доставили пленных к месту проведения обмена с украинской стороной. Пленных сопровождает уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Также там присутствуют представители ОБСЕ и МККК.

Ранее глава рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева сообщила, что украинских пленных, находившихся на территории самопровозглашенной республики, вывезли из луганского СИЗО для обмена.

Накануне глава ДНР Александр Захарченко заявил, что подписал документ о помиловании пленных, которые содержатся на территории республики и готовятся к передаче Киеву.

Самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными по формуле «306 на 74» должен пройти в среду на КПП «Майорск» в районе неподконтрольного Киеву города Горловка Донецкой области.