Украинских пленных вывезли из луганского СИЗО для обмена

Украинских пленных, находившихся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, вывезли из луганского СИЗО для обмена, запланированного на среду, сообщила глава рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева.

«Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР», – сказала Кобцева, передает РИА «Новости».

Днем ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что подписал документ о помиловании пленных, которые содержатся на территории ДНР и готовятся к передаче Киеву.

Самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными должен состояться в среду в Донбассе: Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР.

В ноябре президент России Владимир Путин, а вслед за ним главы ДНР и ЛНР поддержали инициативу переговорщика с киевской стороны Виктора Медведчука обменять до Нового года пленных по формуле «всех на всех».