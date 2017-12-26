В СК рассказали, как окружение называло полковника Захарченко за глаза

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, как в окружении звали полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве.

«В окружении Захарченко между собой звали Захар хитрый. Он действительно свои действия сам планировал, разрабатывал и никогда не повторялся», – цитирует Петренко РИА «Новости».

Также она отметила, что по мнению следствия преступную деятельность Захарченко вел не один год.

Кроме того, Петренко отметила, что «следствие не видит криминальной составляющей в действиях его (Дмитрия Захарченко, – прим. ВЗГЛЯД) руководства».

Представитель СКР также рассказала, какими методами Захарченко добивался взяток. Благодаря своим знакомых он знакомился предпринимателями, становился просто «Димой из центрального аппарата», сообщила Петренко в интервью радиостанции «Вести ФМ».

Отмечается, что Захарченко был прекрасным собеседнком, умел просто и тактично разговаривать с людьми. Сначала полковник узнавал информацию об интересной ему фирме, затем при помощи своих коллег создавал «проблему» бизнесменам.

Далее Захарченко помогал коммерсантам решать проблемные ситуации – разумеется, за вознаграждение. Сообщается, что мама полковника вела особую тетрадку, в которой были записаны все операции с деньгами. К примеру, рядом с записью, где была запись о 600 тыс. евро, она написала слово «мелочь».

Напомним, экс-замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года. В квартире полковника обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро, а в целом изъято около 9 млрд рублей. Ему инкриминировали несколько эпизодов взяток. Мать и супруга Захарченко заявляли о подброшенных им миллиардах.

При обыске у гражданской жены высокопоставленного полицейского Марины Семыниной правоохранители искали доказательства владения замком в Лондоне. У Семыниной правоохранители изъялиы около 2 тыс. евро, медицинские документы, телефоны и планшеты.

В середине декабря сообщалось, что ГУ по расследованию особо важных дел СК России завершило следствие по трем эпизодам дела Дмитрия Захарченко.