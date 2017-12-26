В Петербурге выпал синий снег

Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу начал проверку по жалобам местных жителей на синий снег.

«Государственные инспекторы Департамента Росприроднадзора по СЗФО сегодня, 26 декабря, работали на Аптекарском проспект Санкт-Петербурга. Поводом для оперативного выезда послужили жалобы местных жителей на синий снег, которым была покрыта внутридомовая территория, а также тротуары Аптекарского проспекта», – сообщается на сайте ведомства.

Росприроднадзор выяснил, что снег имел от светло-голубого до фиолетового оттенка. Специалисты ФГБУ ЦЛАТИ по СЗФО провели отбор проб, синий снег отправлен на анализ.

Сообщается, что промежуточные результаты исследования будут известны в ближайшее время, о чем Росприроднадзор уведомит общественность и СМИ.

Появление синего снега может быть связано со зданием химико-фармацевтического НИИ, которое сейчас сносят. Оно располагается на Аптекарском проспекте, сообщает «Пятый канал».