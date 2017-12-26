Депутаты заксобрания Севастополя отказались от зарплаты

Большинство работающих на постоянной основе депутатов отказались от зарплаты ради сохранения законодательного собрания Севастополя в качестве независимого и работоспособного органа власти.

Получать зарплату продолжат лишь глава парламента и, возможно, еще два депутата, мнение которых по этому вопросу пока не известно, сообщает портал ForPost.

Соответствующее заявление сделали зампредседателя заксобрания Севастополя Александр Кулагин и глава постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

Законодательное собрание, подчеркнул Кулагин, является независимым органом государственной власти в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Кроме того, «ради сохранения профессионального коллектива аппарата законодательного собрания» депутаты вносят на рассмотрение заксобрания законопроект о сокращении числа депутатов, работающих на постоянной основе.

Как подчеркнул Горелов, все прежние свои обязанности депутаты будут выполнять в прежнем объеме.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, какая жесткая парламентская дискуссия развернулась в Законодательном собрании Севастополя о судьбе бюджета на следующий год. СМИ сообщали, что финансирование депутатского корпуса Севастополя в проекте бюджета сокращается на 33 млн рублей.