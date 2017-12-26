Из британских архивов пропало письмо Зиновьева и тысячи других документов

Власти Великобритании признали пропажу из национальных архивов тысяч документов, в том числе о Фолклендской войне, конфликте в Северной Ирландии и письмо Зиновьева, пишет Guardian.

По данным газеты, документы о спорных эпизодах истории Великобритании XX века забирали госслужащие, после чего бумаги бесследно исчезали, передает РИА «Новости».

Так, например, пропали документы о британском мандате в Палестине, тесты полиомиелитной вакцины и дело по письму Зиновьева, утерянное целиком. Как пишет газета, МВД страны отказалось сообщить, кто и для чего забрал дело, а также каким образом оно было утеряно и были ли сделаны копии бумаг.

«Письмо Зиновьева» – воззвание к английским коммунистам якобы от имени советских революционных деятелей с призывом активизировать подрывную работу.

По данным газеты, в 2015 году сотрудники МИД страны забрали из архива документы об убийстве в Лондоне болгарского диссидента Георгия Маркова. Позже в ведомстве сообщили в архив, что документы пропали.

Другие утерянные документы касались деятельности коммунистической партии Великобритании в разгар холодной войны и «способа, каким британское правительство завладело российскими правительственными средствами, которые хранились в банках Великобритании после революции 1917 года».

Напомним, из документов британского национального архива, рассекреченных за давностью лет, стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер настолько опасалась усиления объединенной Германии, что рассматривала СССР в качестве возможного союзника и «существенного противовеса германской мощи» по меньшей мере до 1990 года.