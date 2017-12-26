Из британских архивов пропало письмо Зиновьева и тысячи других документов

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26 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 16:00  |  vz.ru
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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»

Главная победа Газпром – Стокгольм признал рыночными цены на газ для Украины в 2011-2014 годах Фото: Denis Sinyakov/Reuters
Длившийся почти четыре года в Стокгольмском арбитраже судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом, касающийся газового контракта 2009 года, завершен. Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта. Однако в реальности Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе. Подробности...
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Украина готовит еще один нацистский законопроект

Политики из киевской «партии войны» мечтают отомстить каждому, кто «радостно встречал российских захватчиков»Фото: Рюмин Александр/ТАСС
Новый способ наказания тех, кто недостаточно сильно любит Украину, обсуждается в Киеве. Предлагаемый к рассмотрению законопроект «О коллаборационизме» детально расписывает, каким образом будут находить и наказывать тех, кто «помогал России». Инициатива вышла настолько сюрреалистичной, что против нее возражают даже на Украине. Подробности...
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Телеканалу ТНТ посоветовали не портить карму

В одном из эпизодов сериала «Улицы» фигурирует коробка со статуэткой, вызвавшей возмущение среди калмыцких буддистовФото: ТНТ
«Есть кармические законы. Так или иначе люди отвечают за свои действия и высказывания», – сказал газете ВЗГЛЯД санжай-лама Андрей Бальжиров. Буддистское духовенство, в отличие от светских чиновников Калмыкии, пока не намерено искать в суде управу на телеканал ТНТ, позволивший себе очередную скандальную шутку. Но прецеденты защиты чувств буддистов в российском суде уже есть. Подробности...
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Израиль угрожает новым успехам сирийской армии

Сирийская армия замкнула кольцо вокруг оплота террористов к юго-западу от ДамаскаФото: Ammar Safarjalani/ZUMA/ТАСС
Стратегические маневры сирийской армии значительно осложняет Израиль, демонстрирующий болезненную реакцию при появлении любых шиитов у Голанских высот. Даже соседство с откровенными террористами устраивает Тель-Авив гораздо больше. Между тем САА постепенно продвигаются вглубь Идлиба, что может спровоцировать еще и проамериканскую коалицию. Подробности...
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Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед

В произошедшем разбираются спасатели и следователиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Трагический инцидент, приведший к нескольким жертвам, произошел в Москве – рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Водитель уже дает подробные показания – и, судя по всему, его вина далеко не очевидна. Просматривается две вероятных версии, и обе они ставят неприятные вопросы о контроле как за дорогами, так и за техникой. Подробности...
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Грудинин тянет на Бориса Николаевича куда лучше Навального

Ольга Туханина, публицист
Грудинин напомнил продюсеров, которые соберут сценаристов и говорят: «Короче, есть чумовое предложение. Снять комедию. По качеству как «Тутси», с бюджетом как у арт-хауса, но со сборами как у «Титаника». Основное, как видите, я придумал, осталось обсудить детали». Подробности...
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ФСБ по своим задачам является противоположностью ВЧК

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ирония ситуации в том, что молодого человека, который попробует делать жизнь с товарища Дзержинского и его соратников, в наши дни как раз ФСБ и будет преследовать. По крайней мере, обязана будет это делать. Подробности...
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Сколько стоит поставить на ноги собственного ребенка

Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований ИГСО, бывший член КПРФ
Экономисты либеральной школы обожают наставлять: государство должно меньше тратить на социальные статьи. Какие расходы будут нести родители на одного ребенка? Ответ мы недавно получили. Подробности...
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          Из британских архивов пропало письмо Зиновьева и тысячи других документов

          26 декабря 2017, 12:59

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Власти Великобритании признали пропажу из национальных архивов тысяч документов, в том числе о Фолклендской войне, конфликте в Северной Ирландии и письмо Зиновьева, пишет Guardian.

          По данным газеты, документы о спорных эпизодах истории Великобритании XX века забирали госслужащие, после чего бумаги бесследно исчезали, передает РИА «Новости»

          Так, например, пропали документы о британском мандате в Палестине, тесты полиомиелитной вакцины и дело по письму Зиновьева, утерянное целиком. Как пишет газета, МВД страны отказалось сообщить, кто и для чего забрал дело, а также каким образом оно было утеряно и были ли сделаны копии бумаг.

          «Письмо Зиновьева» – воззвание к английским коммунистам якобы от имени советских революционных деятелей с призывом активизировать подрывную работу.

          По данным газеты, в 2015 году сотрудники МИД страны забрали из архива документы об убийстве в Лондоне болгарского диссидента Георгия Маркова. Позже в ведомстве сообщили в архив, что документы пропали.

          Другие утерянные документы касались деятельности коммунистической партии Великобритании в разгар холодной войны и «способа, каким британское правительство завладело российскими правительственными средствами, которые хранились в банках Великобритании после революции 1917 года».

          Напомним, из документов британского национального архива, рассекреченных за давностью лет, стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер настолько опасалась усиления объединенной Германии, что рассматривала СССР в качестве возможного союзника и «существенного противовеса германской мощи» по меньшей мере до 1990 года.


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