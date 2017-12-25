Пассажиры рассказали о въехавшем в переход водителе автобуса в Москве

Водитель автобуса, который в понедельник въехал в подземный пешеходный переход у станции «Славянский бульвар» в Москве, выглядел «немного хмурым и неприветливым», но был при этом «адекватным», рассказал пассажир автобуса по имени Владимир.

Он рассказал, что автобус является «сколковским экспрессом», который должен был выехать в 15.00. Владимир с товарищем пришли на остановку заранее, примерно в 14.45, за билет заплатили водителю, так как «не подошла карточка», и недолго с ним разговаривали по этому поводу, передает РИА «Новости».

«Он нормально разговаривал, нам показался адекватным, только был немного хмурый и неприветливый», – рассказал мужчина.

Напомним, в понедельник пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что погибли четверо и пострадали 11 человек.

В Минтрансе сообщили, что автобус перед рейсом был исправен.