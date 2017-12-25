Власти Москвы исключили влияние дорожных условий на ДТП на Славянском бульваре

Дорога в районе ДТП, в результате которого автобус съехал в переход у метро «Славянский бульвар», очищена, заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала «Россия-24».

«Если быть в стороне, уйти с проезжей части, въехать в тоннель, который находится за пределами проезжей части – здесь дорога никак на это не сказывается», – цитирует Бирюкова РИА «Новости».

Заместитель столичного мэра не исключил, что в сложившейся ситуации мог сработать человеческий фактор, а также технический фактор автобуса.

«Поэтому никак дорожные условия не могли повлиять. Тем более дорожное полотно в это время было чистое», – прокомментировал Бирюков.

Напомним, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичные власти проверят частных перевозчиков, после произошедшей в понедельник аварии в подземном переходе возле метро «Славянский бульвар», где погибли четверо и пострадали 11 человек. Также стало известно, что пострадавшим выплатят компенсации.