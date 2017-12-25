Эксперт назвал мэров крупных городов важным кадровым резервом для президента

Последние кадровые перестановки, которые коснулись полпредов президента и губернаторского корпуса, демонстрируют особую важность муниципального уровня управления. Кроме того, они укрепят сам институт полпредства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Данилов, комментируя серию кадровых назначений, которую в понедельник провел президент.

«Обращает на себя внимание тот факт, что на смену Алексею Гордееву в Воронежской области пришел мэр областного центра. Это еще раз подчеркивает: мэры крупных городов становятся кадровым резервом, к которому президент проявляет все больше внимания», - заявил исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

Эксперт напомнил: о возросшей роли мэров свидетельствует и послание самого Путина съезду Всероссийского совета местного самоуправления, обнародованное также в понедельник.

«Подчеркну, развитию местного самоуправления, укреплению его финансовой самостоятельности и ресурсных возможностей уделяется приоритетное внимание государства. Органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей», - заявлял съезду президент.

Еще один аргумент в пользу этой гипотезы - новая должность Николая Цуканова, уверен Данилов. «Он будет отвечать за вопросы местного самоуправления. Эта сфера становится ключевой в образе будущей России», - подчеркнул собеседник.

Политолог также отметил, что нынешние перестановки – это положительный момент для института полпредов президента. «Назначение такого опытного и авторитетного политика, как Гордеев, в ЦФО укрепляет институт полпредства. Это означает: этот инструмент не только не потерял значение, но и приобретает второе дыхание в нынешних условиях», - указал эксперт.

Напомним, в понедельник Путин назначил воронежского губернатора Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе, а новым главой Воронежской области стал мэр Воронежа Александр Гусев. Александр Беглов был переведен с должности полпреда в ЦФО на аналогичный пост в Северо-Западном федеральном округе. А теперь уже бывший полпред в СЗФО Николай Цуканов был назначен помощником президента РФ по вопросам местного самоуправления.