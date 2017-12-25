После ДТП с автобусом в Москве возбуждено дело по двум статьям

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Москве; происшествие квалифицировано как нарушение правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ», - сообщается на сайте СК России.

СК сообщает о гибели четверых пешеходов, еще более 10 пострадали. Точное количество пострадавших устанавливается.

Также приводятся слова водителя, который пояснил, что автобус на остановке «внезапно начал самостоятельное движение», а попытки остановить автобус якобы ни к чему не привели: «тормозная система не сработала».

На месте ДТП работают следователи и криминалисты ГСУ СК России, опрашиваются очевидцы трагедии.

Водитель автобуса находится на допросе.

Ранее в ГУМВД по Москве заявили, что рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства.

По данным полиции, погибли пять человек, другие источники сообщают о четверых погибших.

Пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре около 14.45. Задержанным водителем автобуса оказался 58-летний Виктор Тихонов. Он уже рассказал, как произошло ДТП.