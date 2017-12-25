Полиция назвала версии ДТП с автобусом

ГУМВД по Москве выдвигает две версии причин ДТП на Кутузовском проспекте, где на станции «Славянский бульвар» автобус въехал в пешеходный переход, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего - водитель не справился с управлением, неисправность транспортного средства», - сообщается на сайте столичного ГУМВД.

Подтверждается, что водитель уже задержан, с ним работают полицейские.

В сообщении отмечается, что водитель начал движение, но изменил траекторию и допустил съезд автобуса в подземный пешеходный переход. Инцидент произошел в 14.46.

По данным полиции, погибли пять человек. По другим данным – четверо. Несколько пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, в понедельник пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Задержанным водителем автобуса оказался 58-летний Виктор Тихонов. Из записей с камер наблюдения видно, что автобус перед ДТП находился в остановочном кармане, затем тронулся с места и, заехав на тротуар, въехал в подземный переход.

Источники предполагают, что водитель мог задремать за рулем.