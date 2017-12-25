Половина домов Цхинвала осталась без водоснабжения из-за осадков

Около половины домов в столице Южной Осетии Цхинвале отключены от водоснабжения в связи с загрязнением воды в водозаборах из-за дождей и снегопадов, сообщили в республиканском МЧС.

«Есть перебои с водоснабжением, сейчас решается вопрос», – заявили в ведомстве, добавив, что вода отключена примерно в половине цхинвальских объектов, передает ТАСС.

Причиной ограничения водоснабжения стало загрязнение водозабора из-за осадков. Сроки возобновления водоснабжения на называются.

Отметим, что в столице Южной Осетии проживает около 30 тыс. человек.