Мэр Томска поругался с местной ГИБДД из-за катка

Мэр Томска Иван Кляйн обратился к руководству регионального управления МВД с просьбой повлиять на сотрудников ГИБДД, требующих убрать каток в центре города.

Решение о размещении катка согласовывалось с ГИБДД еще летом; тогда в ведомстве якобы ответили так: «Это ваши дороги - сами разбирайтесь».

Кляйн заявил, что сотрудникам ГИБДД «нельзя себя так позиционировать по отношению к жителям города», так как «это недопустимо в умном городе», передает «Интерфакс».

Отмечается, что в ГИБДД потребовали убрать каток в центре Томска, так как из-за него до февраля 2018 года запрещен проезд по одной из центральных улиц города.