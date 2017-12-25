Косово выступило против участия России в переговорах с Сербией

Премьер-министр самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай выразил мнение, что Москва не может стать посредником в диалоге Белграда и Приштины, поскольку давно отошла от косовского вопроса.

«У России нет никакой роли здесь, и это не является ни необходимым, ни приемлемым приводить кого-то, кто никак не задействован», – заявил Харадинай, передает РИА «Новости».

По его словам, в процесс решения косовского кризиса были постоянно вовлечены Евросоюз и США, «а Россия сама отступила». «Им никто не говорил "уйдите", они сами вышли», – считает Харадинай.

Отвечая на вопрос, прервут ли косовские албанцы диалог с Сербией, если Россия примкнет к переговорам, Харадинай заявил, что «нет смысла звать кого-то, кто вообще не участвует».

Напомним, на прошлой неделе Сербия предложила России стать посредником в переговорах с Приштиной, если косовские албанцы будут настаивать на привлечении США к этому процессу. Президент Владимир Путин заявил, что Россия примет любое совместное решение Белграда и Приштины по этому вопросу. Но подчеркнул – ситуация должна быть урегулирована политическим путем, на основе диалога сторон и в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.