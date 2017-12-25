В России предложили освободить работающих студентов от страховых взносов

Министерство труда и социальной защиты России рассматривает возможность освобождения работающих студентов от страховых взносов, сообщил глава ведомства Максим Топилин.

«Это поможет стимулировать молодежную занятость», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, схема, освобождающая от уплаты страховых взносов, еще не определена. Он отметил, что любая льгота – это трансферт, расход федерального бюджета. «Если не платятся страховые взносы, надо компенсировать потери в правах. Будем над этим думать», – сказал он.

На 1 октября 2017 года на учете в органах службы занятости состояли 70,4 тыс. безработных граждан в возрасте 16-24 лет.