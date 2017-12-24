Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве не ожидается существенных осадков, температура составит от нуля до минус трех градусов, сообщил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец рассказал РИА «Новости», что, согласно предварительным расчетам, после нескольких дней оттепели и слякоти снег практически полностью растает. В канун Нового года, 31 декабря, выпадет небольшой снег.

По его словам, «в новогоднюю ночь погода обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления», в облаках появятся неустойчивые прояснения, но существенных осадков не предвидится.

Ветер слабый, переменный – благоприятный для запуска салюта, отметил специалист, добавив, что к тому же немного подморозит. Температура будет на 7-9 градусов теплее положенного по климату.

Синоптики предупредили о слабой гололедице на дорогах, снежный покров, согласно прогнозу, не превысит трех сантиметров.

«Таким же спокойным будет и первый январский день», – отметил специалист «Фобоса».