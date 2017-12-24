Jingle Bells оказалась не рождественской песней

Известная песня Jingle Bells на самом деле не является рождественской, она написана изначально для Дня благодарения, пишут британские СМИ.

Песня, написанная в 1857 году Джеймсом Пьерпоном, приурочена ко Дню благодарения и изначально не имела никакого отношения к Рождеству, пишет Mirror.

Издание отмечает, что в песне рассказывается о зимних забавах и присутствуют сани, поэтому она стала ассоциироваться с Рождеством. Но изначально в песне упоминалась некая «мисс Фанни Брайт» - вероятно, в песне шла речь о романтических отношениях.

Предполагается, что песня предназначалась для исполнения на школьных вечерах, либо вовсе была застольной.

В это воскресенье отмечается сочельник перед католическим Рождеством.