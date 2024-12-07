Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
При пожаре автобуса в Москве погиб человек
Один человек погиб и один пострадал при возгорании автобуса на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы в результате пожара на Голубинской улице в автобусе погиб один человек и пострадал другой, огонь охватил площадь в 25 кв. метров, сообщили в МЧС столицы.
Как передает РИА Новости, на юго-западе Москвы, на Голубинской улице, произошло возгорание автобуса. Пожар охватил площадь в 25 квадратных метров. Несмотря на оперативное реагирование пожарных служб, один человек погиб, и еще один получил травмы.
По словам представителя столичного главка МЧС РФ, пожар ликвидирован. «К настоящему времени пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В результате возгорания один человек погиб и один пострадал», – сообщил собеседник агентства.
Причины возгорания выясняются.