При пожаре автобуса в Москве погиб человек

Один человек погиб и один пострадал при возгорании автобуса на юго-западе Москвы

Tекст: Максим Попов

Как передает РИА Новости, на юго-западе Москвы, на Голубинской улице, произошло возгорание автобуса. Пожар охватил площадь в 25 квадратных метров. Несмотря на оперативное реагирование пожарных служб, один человек погиб, и еще один получил травмы.

По словам представителя столичного главка МЧС РФ, пожар ликвидирован. «К настоящему времени пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В результате возгорания один человек погиб и один пострадал», – сообщил собеседник агентства.

Причины возгорания выясняются.