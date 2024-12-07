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    7 декабря 2024, 00:38 • Происшествия

    При пожаре автобуса в Москве погиб человек

    Один человек погиб и один пострадал при возгорании автобуса на юго-западе Москвы

    Tекст: Максим Попов

    На юго-западе Москвы в результате пожара на Голубинской улице в автобусе погиб один человек и пострадал другой, огонь охватил площадь в 25 кв. метров, сообщили в МЧС столицы.

    Как передает РИА Новости, на юго-западе Москвы, на Голубинской улице, произошло возгорание автобуса. Пожар охватил площадь в 25 квадратных метров. Несмотря на оперативное реагирование пожарных служб, один человек погиб, и еще один получил травмы.

    По словам представителя столичного главка МЧС РФ, пожар ликвидирован. «К настоящему времени пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В результате возгорания один человек погиб и один пострадал», – сообщил собеседник агентства.

    Причины возгорания выясняются.

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