Зачем России участие в противостоянии в Малайзии

Патриарх малайзийской политики Махатхир Мохамад, триумфально вернувшийся к власти, разворачивает атаку против своих политических соперников. Старый враг Джорджа Сороса на сей раз опирается на поддержку США. Противники Махатхира апеллируют к Китаю. Есть ли у России интерес в участии в схватке сверхдержав в далекой тропической стране?

Малайзия в последнее время была у нас на слуху, в основном благодаря «русской свадьбе» местного короля. Но на деле там разворачивается процесс, более интересный чем превращение золушки в принцессу. 92-летний премьер-министр Махатхир Мохамад, «звезда» не только местной, но и общеазиатской политики, сделавший себе имя на противостоянии Западу, «сионизму» и лично Джорджу Соросу, превратился в проамериканского политика. Так, во всяком случае, утверждают противники малайзийского «патриарха», которых у него немало.

Москва не оставляет без внимания происходящее в далекой тропической стране. Россия в последнее время прилагает все больше усилий для закрепления связей со странами региона. Напомним, в ноябре прошлого года Владимир Путин, посетил соседний с Малайзией Сингапур, отдельно встретился с премьером Махатхиром Мохамадом. Сравнительно недавно лидер соседних Филиппин Родриго Дутерте (для которого Махатхир явно был примером для подражания) заявил: его страна «прошла точку невозврата» в отношениях с США и он намерен заключить союз с Пекином и Москвой. Регион может сорваться с американской орбиты. Очевидно, что Москве предстоит определиться – в чем состоит наш интерес в «большой игре» в геополитически важном районе мира. Но – обо всем по порядку.

Махатхир Мохамад, который официально «рулил» Малайзией в 1981-2003 годах, был неофициальным лидером страны и в последующий период. В частности, смещал и назначал премьеров. Так в 2009 году, с подачи Махатхира, новым главой правительства страны стал Наджиб Тун Разак, представитель «трудовой династии» – сын второго премьера Абдула Разака и племянник третьего, Хуссейна Онна. Этот политик добился того, что его кабинет вошел в десятку самых эффективных правительств мира по версии Всемирного экономического форума. Но в 2015-м против Разака были выдвинуты обвинения в коррупции. А когда Махатхир вернулся, то экс-премьер был арестован в ходе расследования коррупционного скандала. Разак был выпущен под залог, эквивалентный 250 тысячам долларов США.

На первый взгляд, обвинения против Разака выглядят весомо. Экс-премьера уличают в том, что на его личных счетах оказалось 700 млн долларов из созданного им же фонда перспективного развития страны 1MDB. В целом из фонда «пропало» 4,5 млрд долларов. Считается, что этот скандал и привел к тому, что «Объединенная малайская национальная организацию» (ОМНО) – партия, которая с момента получения независимости (1956 год) и до 2018 года была правящей – потерпела сокрушительное поражение от оппозиционного альянса «Надежда», который возглавил Махатхир Мохамад. В октябре прошлого года правоохранители добрались и до нынешнего лидера ОМНО Ахмада Захида Хамиди – его также обвинили в коррупции.

Триумфально вернувшийся Махатхир, даром что считается создателем нынешней политической системы, успешно выступил в роли оппозиционного борца с «жуликами» – что приносит неплохие дивиденды, когда нужно включить популистскую риторику. Строго говоря, он выступает в таком амплуа не в первый раз.

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В 1999 году был приговорен к 15 годам заключения вице-премьер Анвар Ибрагим – за коррупцию, а также за гомосексуализм, который в Малайзии считается уголовным преступлением. Когда Махатхир официально отошел от дел в 2003 году, то Ибрагима освободили – а в 2015-м посадили вновь, и снова за мужеложство.

Но вот интересный поворот. Вернувшись к власти в мае 2018 года, «патриарх» Махатхир Мохамад заявляет о намерении освободить Анвара Ибрагима. Критики «патриарха» вспоминают, что в 1990-х Анвар был на самом деле отправлен в отставку из-за попыток проводить прозападный курс, и следовать рецептам МВФ. Тогда Махатхир, считавшийся антиглобалистом и националистом, избавился от ставленника Запада. Но теперь есть большая вероятность, что Ибрагим может не просто вернуться во власть – но и сменить Махатхира на посту премьера.

С другой стороны, фигурантом уголовного дела оказывается экс-премьер Наджиб Разак, который, будучи премьером, проводил курс на сближение с Китаем. Объектом преследования Соединенных Штатов и Малайзии стал финансист Джо Лоу, который помогал Разаку привлекать китайские инвестиции. Показательно, что Махатхир, вернувшись к власти, отменил инвестиционный пакет на 22 миллиарда долларов, который подписал Разак с КНР, при участии Джо Лоу. Как отмечает журнал «Эксперт», «разработкой» этого технократа, «провинившегося» контактами с Китаем, занималось министерство юстиции США.

Руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков считает, что в Малайзии довольно сложная политическая ситуация. Все малазийские политики исходят из чисто прагматических интересов – «поэтому, как и многие азиатские политики, они сейчас находятся в сложном положении из-за обострения американо-китайских противоречий». Это очень серьезная проблема не только для Малайзии, но и для других стран региона. «С этой точки зрения можно сказать, что противостояние США и Китая оказывает влияние на Малайзию», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Как полагают эксперты, за срывом многомиллиардного контракта стоят те же Штаты. Вашингтон пытается пресечь попытку Китая применить в Малайзии тактику «подсаживания на кредитную иглу» – то, что Поднебесная уже успешно применила, например, в странах Центральной Азии (к примеру, 40% внешнего долга Таджикистана – это займы у Китая). С точки зрения американцев, в самой тактике ничего зазорного нет, просто «игла» должна быть американской. Кроме того, сам факт «наката» Махатхира на Разака способствует раскачке политической ситуации, которая и без того нестабильна после смены власти в стране.

Этот расчет на внутреннюю нестабильность является частью общей стратегии, считает профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. Суть в том, чтобы сеять хаос по всему миру, а у себя создать тихую гавань. Эксперт считает, что разрыв всевозможных экономических связей между потенциально опасными конкурентами – как раз из арсенала США. «Сломать всем велосипеды, чтобы у тебя был единственный монопольный велосипед. На котором ты всем даешь покататься за деньги. Вот собственно то, чего хочет добиться Америка своими действиями», – привел аналогию эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«Раскачка» идет по многим направлениям; достаточно вспомнить выступление Дональда Трампа осенью прошлого года на 73-й сессии Генассамблеи ООН. Тогда американский лидер обрушился с критикой на страны ОПЕК (и следовательно, своего традиционного союзника на Саудовскую Аравию), заявив, что картель нефтедобывающих государств «как всегда, обворовывают весь остальной мир» и что США «больше не будут с этим мириться».

Но очевидно, что, в первую очередь сейчас США стремятся «сломать китайский велосипед» – достаточно вспомнить показательный арест топ-менеджера Huawei в Канаде по запросу Вашингтона, одно из ярких симптомов того, что торговая война КНР и США и не думает утихать. Как недавно отмечала газета ВЗГЛЯД, торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую; для контрударов Китай избирает «мягкое подбрьюшье» Америки в Тихом океане – Австралию и Новую Зеландию. Ноябрьский саммит АТЭС показал: американцы делают ставку на проект «Индо-Тихоокеанского региона» – создания такой конфигурации, при которой Китай был бы оцеплен кругом стран, относящихся к нему с подозрением и лояльных Вашингтону.

Разумеется, что похоронить этот американский проект может лишь геополитический союз Китая с Россией и Индией (прообразом которого является Шанхайская организация сотрудничества), с подключением к этому союзу стран Юго-Восточной Азии: государств Индокитая, Филиппин, и той же Малайзии. Если учесть намерения американцев, то становятся понятными их санкции против китайских военных за закупку С-400 и Су-35, и синхронное с этим давление американцев на Индию (с аналогичной целью – прекратить контакты с Москвой по военно-технической линии). Напрашивается параллель с американским «накатом» на Малайзию с целью прервать ее контакты с Китаем – а следовательно и с другими независимыми геополитическими игроками, в том числе Россией. «Велосипед должен быть только американским».

России же необходим поворот на Восток (о чем убедительно говорили эксперты, которых на круглый стол собрала газета ВЗГЛЯД). И, исходя из геополитической и политэкономической логики, в первую очередь – взаимовыгодный тактический союз со второй по значимости экономикой мира, Китаем. Тем более что агрессивные действия США принуждают сам Китай к сотрудничеству, и даже военному союзу с Россией. Соответственно, ослабление Китая в любом регионе мира (уточним – там, где нет столкновения российских и китайских интересов) невыгодно России. Стратегический важный регион Южно-Китайского моря, и «океанская магистраль» Малаккского пролива, Сингапур и Малайзия – не исключение. Если регион останется независимым от американского доминирования, то, соответственно и России будет легче туда «зайти».

Пока Китай и США борются между собой, Россия налаживает связи с Юго-Восточной Азией,

констатировал по этому поводу американский портал Strategic Culture Foundation.

Определенную надежду дает то, что Махатхира Мохамада, несмотря на его подыгрывание американцам, нельзя назвать проамериканским политиком. «Махатхир Мохамад будет играть со всеми на равных и так, как ему это нужно. Это опытный политик, который не связывается ни с одной стороной и максимально использует одну сторону против другой, когда ему это нужно», – сказала газете ВЗГЛЯД кафедры востоковедения МГИМО Лариса Ефимова. «Сравнительно недавно Махатхир Мохамад выступил в Сингапуре с прокитайским заявлением. Он попросил американцев не отправлять большие корабли в Южно-Китайское море и не нервировать китайцев. Это было четко сказано и почти в унисон с филиппинским лидером Родриго Дутерте», – отмечает Дмитрий Мосяков.

«Что касается нас, мы никогда не играли там ни первую, ни вторую, ни третью скрипку, но постепенно мы с ними работаем, у нас есть всякие интересные предложения в первую очередь в военно-технической сфере», – указывает Мосяков. На упомянутой в начале статьи ноябрьской встрече Махатхира с Путиным, малайзийский лидер попросил Москву оказать помощь Малайзии в обслуживании истребителей российского производства. Добавим, что в наших интересах поддержать тех малайзийских политиков, которые действуют в интересах Малайзии, но не в интересах США.