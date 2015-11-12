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16 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 19:14  |  vz.ru
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Повлияет ли скандал между Сечиным и независимыми АЗС на цену бензина

Заморозка цен на бензин привела к схватка Сечина с независимыми АЗС Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
Между независимыми АЗС и нефтяниками разгорелся настоящий скандал. Первые обвиняют вторых в создании искусственного дефицита и росте цен в ряде регионов. В ответ глава «Роснефти» нашел признаки монополизма у независимых АЗС. Для кого и с какой целью устроили этот спектакль игроки топливного рынка?  Подробности...
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Православный раскол довел Порошенко до истерики

Порошенко выпрашивал у Фанара «единую независимую церковь», но получает явно не тоФото: Lefteris Pitarakis/AP/ТАСС
Глава киевской светской власти Петр Порошенко сорвался на крик, когда говорил с митрополитом Онуфрием, главой единственной признанной церкви Украины – УПЦ МП. Непочтительное поведение президента понятно: православные явно не идут у него на поводу. Но и с устроителями «украинской автокефалии» из стамбульского района Фанар у Порошенко не все гладко. Что может получить Киев вместо желаемой «единой поместной украинской церкви»? Подробности...
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Россия дозрела до сексуального просвещения в школах

То, что идея секс-просвета в школах непопулярна в России, – мифФото: Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 40% граждан РФ считают сексуальное просвещение детей за школьной партой «скорее необходимой», а 24% – «определенно необходимой» мерой. Категорически против этого выступают только 12%, еще 15% такую идею «скорее не поддерживают». Как нужно понимать эти цифры? Означают ли они, что наше общество готово пойти по пути Западной Европы? А если да, как далеко мы способны зайти? Подробности...
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Нужно ли России перекрывать Украине Азовское море

Украинские власти просто используют неопределенный статус Крыма и Керченского пролива в международных отношениях, чтобы устраивать провокации в Азовском мореФото: navy.mil.gov.ua
Россия может принять меры для защиты интересов своих мореплавателей в Азовском море, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередной виток кризиса в российско-украинских отношениях. Российские сенаторы пошли дальше и пригрозили перекрыть Азовское море для украинских судов. Стоит ли Москве идти на столь резкий шаг? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги: это смертушка твоя ходит. Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Подробности...
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Есть места и получше вашего рая

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, о них появятся критические размышления. Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так. Подробности...
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России необходимо производство, а не налоги для богатых

Антон Любич, экономист
Российская экономика, и без того сталкивающаяся с санкционным давлением, при темпах роста в 1-2% в год сможет порадовать своих граждан разве что новостью «зато у соседа корова издохла» – «зато богачам налоги повысили». Что же делать? Подробности...
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

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      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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          Нужен ли России поворот на Восток

          У России есть потенциал для развития отношений со странами Востока   16 ноября 2018, 18:45
          Фото: Bullit Marquez/AP/ТАСС
          Текст: Олег Москвин

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          Какие перспективы и риски сулит России сближение со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и как сделать так, чтобы «восточный поворот» оказался взаимовыгодным и безопасным для нас и наших соседей – Китая, Южной Кореи, Японии и других государств? Эти вопросы обсудили эксперты по Дальнему Востоку и АТР на дискуссионной площадке газеты ВЗГЛЯД «Восточный рынок возможностей».

          Главным международным политическим событием ноября стали встречи на высшем уровне, связанные с Азиатско-Тихоокеанским регионом: прошедшие 14–15 ноября в Сингапуре саммит Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатский саммит, в которых принял участие президент России Владимир Путин. Дополнит эту картину и намеченный на 17–18 ноября саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа – Новой Гвинее, на который отправится премьер-министр Дмитрий Медведев.

          Столь пристальный интерес к этой части планеты вызывает вопрос: не собирается ли Россия вновь, как это не раз уже бывало в прошлом, отказавшись от сближения с Западом, ориентироваться на Восток? Есть ли шансы на успех такого поворота и что выиграет от этого Москва, обсудили в редакции газеты ВЗГЛЯД эксперты по изучению Дальнего Востока в ходе круглого стола «Восточный рынок возможностей».

          Тон дискуссии задал спецкор газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев. Он попросил участников поразмышлять о попытках сближения России с восточными соседями: это следствие мировой конъюнктуры или продуманные действия?

          В роли скептика выступил заведующий сектором социально-экономических проблем НИ ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Александр Рогожин с напоминанием о том, что «восточный поворот» не удавался даже в советское время. «Попытка «поворачиваться» директивным образом действует очень ограниченно, там, где государство имеет возможность это делать: продавать оружие туда-то и туда-то, продавать нефть туда-то и туда-то», – сказал Рогожин.

          Он обратил внимание на то, что Китай и Япония используют для своей экономической экспансии отнюдь не только ресурсы государства и крупного бизнеса, но и малый бизнес. Рогожин посетовал на то, что доля России в экономике Азиатско-Тихоокеанского региона очень невелика. «Мы работаем в мире, где главное – это конкурентоспособность государства», – констатировал он.

          Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов согласился с Рогожиным в том, что нынешний поворот на Восток – во многом искусственная парадигма, которая «задается не естественными потребностями, а политической волей руководства». «Это связано с геополитическим положением, в котором оказалась Россия, и со всеми глобальными изменениями», – считает эксперт.

          Однако Стрельцов назвал движение на Восток «первоочередной задачей» России. «Ситуация ухудшается, и все об этом говорят. Идет депопуляция. Полтора миллиона китайцев живет в приграничных областях, которые находятся во все большей экономической зависимости от Китая», – подчеркнул эксперт.

          По его словам, если сидеть сложа руки, то Россия окажется на периферии. В то же время развитие связей с восточными странами сопряжено с рядом проблем. Например, Россия на протяжении многих лет развивала эти связи на двухсторонней основе. «Сейчас в мире никто на двухсторонней основе отношения не рассматривает», – подчеркнул эксперт.

          Однако Россия по-прежнему использует в первую очередь двухсторонние форматы, а только затем – многосторонние, но участие в них «очень малозаметно». По его словам, к России относятся как к стране – поставщику ресурсов, при этом экономическая динамика во многом связана с другими сферами, например с разделением труда, инфраструктурными проектами, логистическими цепочками. «Это огромный экономический процесс, и в АТР есть много региональных экономик, которые варятся в собственном соку, а Россия для них может быть каким-то придатком и не более того», – пояснил Стрельцов.

          Чтобы попасть в этот внутренний круг, эксперт предлагает активнее участвовать в различных зонах свободной торговли азиатской большой тройки – Китая, Японии и Южной Кореи. Однако, по его словам, «мы там чужие и нас там особенно никто не ждет». При этом Россия пока могла бы предложить только свои ресурсы и транзитные возможности. Еще одну проблему он видит в российской бюрократии, которая пытается навязывать отпугивающие «гигантские исторические проекты». Стрельцов призвал начинать с небольших и привлекательных проектов.

          В то же время директор Центра АСЕАН при МГИМО Виктор Сумский придерживается иного мнения. По его словам, Москва прекрасно умеет работать в многосторонних форматах, о чем свидетельствует участие страны в создании ООН. «Я уже не говорю о том, что Россия всегда участвовала в специализированных учреждениях ООН, где тоже нужно владеть этими методами», – подчеркнул он.

          Дело в том, что до окончания холодной войны Россия вообще не имела возможности участвовать в азиатских многосторонних форматах, подчеркнул Сумский. Та же АСЕАН в те годы полностью разделяла позиции Запада. И «не нужная никому Россия» была привлечена к диалогу с АСЕАН только в 1992 году, а с 1996 года стала официальным партнером этой организации. Сумский убежден, что участие в многосторонних форматах «многое дало России», что было «блестяще подтверждено» на прошедшем только что саммите АСЕАН в Сингапуре.

          В свою очередь директор Российского центра исследований АТЭС Татьяна Флегонтова отметила, что стимул развития подобных отношений должен подкрепляться неким потенциалом. Государство может обеспечить более привлекательные условия для реализации такого потенциала, например заключать различные региональные торговые соглашения. Уже существует зона свободной торговли с Вьетнамом, что положительно сказалось на увеличении экспорта и импорта. Позитивные тенденции наблюдались в объемах экспорта злаков. Но чтобы экономическое сотрудничество усиливалось, она предложила стремиться не только поставлять свою продукцию за границу, но и открывать свои рынки для зарубежных стран.

          Эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов считает, что у России было много стимулов к повороту на Восток «и значение этой части света всегда понималось довольно четко». Одним из наглядных свидетельств этому было председательство РФ в АТЭС в 2012 году. Если же брать последние события, то можно выделить президентский «суперуказ» от мая текущего года, который касался в том числе и развития территорий Дальнего Востока.

          Тем не менее директор фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик назвал поворот России на Восток «очень запоздалым». Он назвал его вынужденным после того, как Москва несколько десятилетий рвалась на Запад, не получив от этого никаких дивидендов. Он пояснил, что на Востоке многие интеграционные процессы уже сформированы, поэтому внедряться в них нужно с четкой стратегией формирования альянсов. «Этой четкой стратегии мы пока не видим. Есть определенные приоритеты, которые периодически озвучиваются, но целостной стратегии пока нет», – подчеркнул Лисоволик.

          В частности, у России есть такой неиспользованный ресурс взаимодействия с азиатскими странами, как инвестиции, указал он. «Нужны новые механизмы, которые соединяют друг с другом инвестиционные платформы. У нас есть те же суверенные фонды, которые могли бы взаимодействовать с огромными суверенными фондами Азии», – подчеркнул эксперт.

          В ходе дискуссии многие согласились с мнением, что

          на Востоке в лице России видят ответственного политического игрока, который не осложняет, а скорее облегчает экономическую ситуацию.

          При этом некоторые страны, главным образом Япония, опасаются слишком тесного сближения России с Китаем, прежде всего в военной сфере.

          Россия представляет большую ценность для азиатских партнеров, уверены эксперты. Она дипломатический тяжеловес, источник опыта и экспертизы, а также «поставщик услуг, которые нужны особенно странам Юго-Восточной Азии», резюмировал Антон Цветов.


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