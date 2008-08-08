В Вашингтоне увидели опасность военного альянса России и Китая

Китай и Россия послали Вашингтону недвусмысленное послание: под американским давлением исторические соперники становятся союзниками, пишет Washington Post.

Во Владивостоке президент России Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином, тогда как более 3 тыс. китайских военных присоединились к учениям «Восток-2018». Это первый случай, когда Москва интегрировала китайские силы в свои ежегодные стратегические учения, пишет автор Washington Post.

В WP считают, что включение китайских подразделений в маневры подчеркивает потенциально серьезный сдвиг: две страны, долгое время считавшие друг друга потенциальными военными противниками, стали партнерами в противостоянии США.

Администрация Трампа видит стратегию национальной безопасности в соревновании с Россией и Китаем, которых воспринимает как страны, стремящиеся «сформировать мир, противоположный ценностям и интересам США».

По мнению аналитиков, растущая напряженность между Китаем и Вашингтоном повысила в глазах Пекина ценность военной техники и опыта России. А для Москвы в условиях западных санкций растет привлекательность экономической мощи Китая.

Как отмечает издание, в последние годы Россия начала продавать Китаю свое самое современное оружие, включая зенитную ракетную систему С-400 и истребитель четвертого поколения Су-35. Ранее Россия беспокоилась, что Китай может украсть технологии.

Маловероятно, что Россия и Китай оформят союз, похожий на НАТО. «Но обе страны посылают сигнал о том, что они могут усилить военную координацию в случае конфронтации с Вашингтоном, где их интересы совпадают», – отмечают в WP.

Ранее в среду президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума сообщал о поэтапном переходе на расчеты в нацвалютах между Россией и Китаем. Накануне Путин заявлял, что у Москвы и Пекина сложились доверительные отношения в области политики, безопасности и обороны.

Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис, говоря об учениях «Восток-2018», выразил сомнения в возможности формирования военного альянса между Россией и Китаем в долгосрочной перспективе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала про укрепление военного сотрудничества России и Китая.