Глава Пентагона не поверил в военный альянс России и Китая

Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис, комментируя участие военнослужащих НОАК в крупнейших российских учениях «Восток-2018», выразил сомнения в возможности формирования военного альянса между Россией и Китаем в долгосрочной перспективе.

По словам Мэттиса, Россию и Китай якобы мало объединяет в долгосрочной перспективе, так как «эти государства действуют в рамках своих интересов», передает ТАСС.

Напомним, накануне на Дальнем Востоке начались крупнейшие военные учения в современной истории России.

В Германии учения «Восток-2018» назвали «новым уровнем военного сотрудничества» между Россией и Китаем и сочли «посланием» США.