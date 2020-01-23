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23 января, четверг  |  Последнее обновление — 15:16  |  vz.ru
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США повторили в Сирии ошибку Колина Пауэлла

Страны Запада совершенно не волнует, что на самом деле произошло в сирийской ДумеФото: REUTERS/Abed Kontar
«Даже если бы мы в качестве доказательств привезли в ООН боевиков, которые сами во всем признаются – это не повлияло бы на позицию Запада. Их не волнует, что на самом деле произошло в сирийской Думе», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД член российской делегации в СБ ООН Максим Григорьев. Он рассказал о том, как России приходится отстаивать правду о войне в Сирии на международной арене.  Подробности...
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Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения

Миллионы людей мечтают обыграть лотерею, но мало у кого это получаетсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею? Использовались ли подобные ухищрения Надеждой Бартош, которая не так давно выиграла в «Русском лото» один миллиард рублей? Математическая теория утверждает, что некоторые подобные закономерности имеются, и особенно они касаются поведения любителей лотерей. Подробности...
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Почему украинские министры жалуются на бедность

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Стон стоит по всем высшим эшелонам украинской власти – чиновники массово жалуются на свои низкие зарплаты. Сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад? Подробности...
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              Страны Запада совершенно не волнует, что на самом деле произошло в сирийской Думе   23 января 2020, 15:06
              Фото: REUTERS/Abed Kontar
              Текст: Алексей Нечаев

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              «Даже если бы мы в качестве доказательств привезли в ООН боевиков, которые сами во всем признаются – это не повлияло бы на позицию Запада. Их не волнует, что на самом деле произошло в сирийской Думе», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД член российской делегации в СБ ООН Максим Григорьев. Он рассказал о том, как России приходится отстаивать правду о войне в Сирии на международной арене.

              Во вторник в Совете Безопасности ООН состоялось уникальное событие: впервые за несколько лет по инициативе России прошло обсуждение доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об итогах расследования инцидента в сирийском городе Дума, произошедшего в апреле 2018 года.

              Напомним, ОЗХО по-прежнему утверждает, что при «химической атаке режима Асада» в Думе якобы использовался хлор. В качестве реакции на эту «атаку» США, Британия и Франция тогда нанесли несколько ракетных ударов по Сирии. Позже Дональд Трамп объявил, что целью ударов является «создание сильного сдерживающего фактора против производства, распространения и использования химического оружия». Хотя на самом деле сирийский химический арсенал был полностью ликвидирован в 2013–2016 годах.

              В России доклад ОЗХО неоднократно критиковали. Так, российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) заявили, что «никаких ФОВ нервно-паралитического действия, продуктов их распада и примесей» они не обнаружили.

              А в Генштабе Минобороны подчеркивали, что «химическую атаку» на мирных жителей разыграла перед камерами организация «Белые каски». Позднее работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства инсценировки «химатак». В апреле 2019 года появились новые свидетельства инсценировки. И уже в октябре 2019 года портал WikiLeaks опубликовал документы, подвергающие сомнению выводы ОЗХО по сирийской Думе.

              Несмотря на это, представители США и Британии в ООН продолжают обвинять правительство Сирии в использовании химоружия, а Москву – в «выгораживании Асада». О том, как именно проходило заседание СБ ООН и почему Запад не хочет принимать во внимание очевидные факты, газета ВЗГЛЯД поговорила с представителем российской делегации в ООН, директором Фонда исследования проблем демократии Максимом Григорьевым.

              ВЗГЛЯД: Максим Сергеевич, как вы оцениваете само мероприятие? Насколько он было полезным с точки зрения донесения российской позиции до мировой общественности? 

              Фото: Максим Григорьев (Нина Зотина/РИА Новости)
              Фото: Максим Григорьев (Нина Зотина/РИА Новости)

              Максим Григорьев: Оцениваю как очень продуктивное. За последние несколько лет это первое заседание членов Совета Безопасности ООН по так называемой формуле Аррии, которая позволяет участвовать в нем общественным организациям.

              На мероприятии присутствовало более 60 официальных делегаций и восемь постоянных представителей в ООН. В том числе – постпреды в ООН от Великобритании, Франции и Китая. Само мероприятие было проведено на очень высоком уровне.

              ВЗГЛЯД: В чем именно заключалась суть доклада российской делегации?

              М. Г.: Наша делегация представила однозначные доказательства фальсификации химической атаки в сирийском городе Дума. Мы представили материалы, которые лично собрали. Среди них – данные о моих встречах, моих интервью в Думе. Мы говорили с жителями того самого дома и того самого подъезда, где были обнаружены тела погибших. Свидетели рассказали, что в день происшествия они находились там. Также там были дети и старики. Никто из них не пострадал. Потому это однозначное доказательство того, что в действительности химической атаки не было.

              ВЗГЛЯД: А удалось ли выяснить, кто именно стоял за организацией этого фейка?

              М. Г.: Да. Мы нашли свидетелей того, как организовывалась сама фальсификация. Приезжали боевики, приезжали «Белые каски», выкладывали тела убитых, затем снимали все это. У нас есть свидетели, которые видели это собственными глазами. 

              Нам известна схема, как это было сделано технически, и какие именно подразделения «Белых касок» отвечали за эту фальсификацию. 

              Кроме того, была представлена видеозапись выступления инженера-химика Иэна Хендерсона, бывшего сотрудника ОЗХО. Он рассказал, какие меры предпринимала ОЗХО для фальсификации отчета, который они подготовили. Это происходило при непосредственном участии американской стороны. Когда впервые за годы существования сотрудники технического секретариата ОЗХО принимают участие в фальсификации отчета – это, я считаю, серьезнейший удар по репутации организации. 

              ВЗГЛЯД: Какой была реакция оппонентов на ваш доклад?

              М. Г.: Несмотря на то, что наши доказательства носили однозначный характер, представители США, Британии, Франции, Германии и ряда других стран выступали с заранее подготовленными заявлениями. В конечном итоге их подход свелся к тому, что они продолжат поддерживать фальсифицированный доклад ОЗХО. При этом их выступления носили достаточно агрессивный и антироссийский характер.

              Но мы, в принципе, были готовы к этому. Отдельно стоит отметить роль постпреда России при ООН Василия Небензи и постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина, которые организовали мероприятие на высочайшем уровне. Они ежедневно пытаются донести правду о том, что происходит. Учитывая то, что ОЗХО контролируется американцами – делать это достаточно сложно. Ведь именно под давлением Вашингтона ОЗХО идет на прямой подлог документов и фальсификации.

              ВЗГЛЯД: Но хоть какие-то аргументы нашей делегации оппоненты приняли во внимание?

              М. Г.: Повторюсь, несмотря на наш доклад – они выступали по заранее подготовленным бумажкам. Даже если бы мы в качестве доказательств привезли в ООН боевиков, которые сами во всем признаются – это никак не повлияло бы на позицию стран Запада. Очевидно, что их совершенно не волнует, что на самом деле произошло в сирийской Думе.

              ВЗГЛЯД: Как в таком случае вы собираетесь действовать дальше?

              М. Г.: Дальнейшая наша задача – доносить эту информацию на всевозможных площадках. Капля камень точит. Рано или поздно правда станет достоянием всей общественности. Ровно так же, как достоянием общественности стало знаменитое выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН, когда он сообщил о якобы наличии у Саддама Хусейна биологического оружия. Оружия, которого на самом деле никогда не было. Тогда это стало формальным поводом для вторжения американцев в Ирак, хотя многим было понятно, что это ложь, которую теперь американцам припоминают раз за разом. Сегодня американцы совершают ту же ошибку.

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