Что стоит за неожиданной атакой сирийских боевиков

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17 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:09  |  vz.ru
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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Первеза Мушаррафа вылечат от смертной казни

Генерал-диктатор Мушарраф может стать вторым пакистанским лидером, чья карьера завершилась казньюФото: Mian Kursheed/Reuters
Бывший президент Пакистана, генерал Первез Мушарраф приговорен к смертной казни за государственную измену. Ранее его же обвинили в организации убийства главного политического противника. Мушарраф – не первый пакистанский лидер, которому вынесли смертный приговор. Но у него есть шанс избежать расстрельной стенки. Почему экс-президента приговорили к высшей мере и что позволит ему остаться в живых? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Россияне с хорошими лицами предали Павла Шеремета

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Никто в здравом уме не может быть против руководителя только потому, что он – женщина. Но если из деловых качеств по разнарядке присутствует только вагина, то тут начинается всякая лажа. Подробности...
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В Европе за симпатии к Евромайдану можно получить в нос

Дмитрий Родионов, политолог
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              Что стоит за неожиданной атакой сирийских боевиков

              Бои в Сирии в последнее время неожиданно активизировались   17 декабря 2019, 20:33
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

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              Российская военная авиация резко увеличила свою активность в Сирии - и это прямо связано с неожиданным обострением в одной из северных провинций страны. Что происходит сегодня на сирийских фронтах, какую тактику боевики используют во время боевых действий - и что может противопоставить им правительственная армия Сирии?

              Во вторник резко обострилась ситуация на севере Сирии в окрестностях «заповедника гоблинов» – провинции Идлиб. Только на этот раз бои возобновились на формальной территории провинции Алеппо, а не Идлиб. Небольшая часть территории провинции к западу от самого города Алеппо все еще остается в руках джихадистов.

              Причем расстояние до Алеппо там небольшое, что и привело к попытке боевиков продвинуться на этом участке. Хотя если рассматривать всю ситуацию вокруг Идлиба в целом, то скорее можно предположить, что боевики не столько пытались продвинуться к Алеппо, сколько отвлечь на этот участок как можно больше правительственных войск из южной части непосредственно провинции Идлиб.

              Первые сообщения о готовящемся наступлении боевиков Тахрир аш-Шам в западной части провинции Алеппо стали появляться еще несколько дней назад. Местные источники сообщали, что боевики принялись активно рыть тоннели, которые обычно используются для того, чтобы скрытно приблизиться к позициям правительственных войск. Сами джихадисты особенно это все и не скрывали. В сети появились видео на подконтрольных боевикам сайтах, где они как раз эти тоннели роют.

              Правда, вопросы вызывал масштаб возможного наступления. Сейчас силы и ресурсы боевиков очень ограничены и вести одновременно крупные боестолкновения сразу на нескольких участках фронта они не могут.

              Но в понедельник местные наблюдатели стали отмечать неожиданную передислокацию значительных сил джихадистов из Латакии как раз в западное Алеппо через Идлиб. Части так называемой «Коалиции Верующих» переместились из горной части провинции Латакия в район шиитских городков Нубль и аль-Захраа, недалеко от Алеппо. Утром во вторник они принялись обстреливать эти населенные пункты, а также сам Алеппо, попал в жилые дома в квартале аль-Халидия. В ответ правительственная армия и Республиканская гвардия нанесли ракетно-бомбовые удары по выявленным позициям боевиков. Полуофициальные источники сообщают, что были уничтожены три танка «Нусры», но детали не разглашаются.

              Шиитские населенные пункты Нубль и аль-Захраа несколько лет находились в полной блокаде и были освобождены относительно недавно. Все это время они оборонялись от боевиков собственными силами, создв свое ополчение. Да и сейчас местное население держится обособленно, что мешает правительственной армии организовать на этом участке плотную линию фронта.

              Шиитские общины на контакт идут плохо и требуют, чтобы к ним прибыли иранцы, а это невозможно по политическим причинам. Также надо отметить, что впервые за долгое время боевики обстреляли жилые кварталы Алеппо. Это неприятный сигнал, поскольку город постепенно возвращается к жизни. А тут выяснилось, что линия фронта все еще находится в опасной близости, о чем в последний год стали уже забывать.

              При этом очень напряженной остается обстановка непосредственно в провинции Идлиб, на южном участке «заповедника гоблинов». Некоторое время назад боевикам удалось продвинуться на юг в направлении города Маарат ан-Нуман. Камнем преткновения стала небольшая заброшенная военная база, отталкиваясь от которой, теоретически можно развивать наступление на Маарат ан-Нуман.

              Правительственные войска передислоцировали на этот участок крупные силы, включая элитные части «Тигров», которые уже традиционно используются для латания дыр по всему фронту. Тем не менее, отбить батальонную базу сходу не удалось, и есть все основания полагать, что ближе к новому году правительственные войска предпримут новую попытку отодвинуть линию фронта еще дальше на север от Маарат ан-Нумана.

              Дело дошло до того, что российские ВКС вынуждены были возобновить бомбежки этого участка фронта, совершив за день 15 вылетов. Это считается верным признаком подготовки наступательной операции, поскольку российские штурмовики расчищают путь для сирийской пехоты. Ранее в этом районе работала только сирийская авиация.

              Все эти приготовления видны невооруженным глазом, в том числе и для боевиков. Обычно в таких случаях они наносят упреждающий удар, поскольку правительственная армия традиционно долго готовится к любой наступательной операции, что дает боевикам возможность перегруппироваться. И есть все основания полагать, что сейчас именно это и произошло. Только вместо того, чтобы контратаковать у Маарат ан-Нумана, боевики неожиданно нанесли чувствительный, хоть и одноразовый удар по Алеппо.

              Другое дело, что линия фронта сейчас, в конце 2019 года сократилась настолько, что правительственным войскам уже не надо метаться по огромной площади, реагируя на булавочные уколы противника. Сейчас в Западном Алеппо оказалось достаточно ответного ракетно-бомбового удара, чтобы зачатки наступления джихадистов затухли.

              Показательно, что джихадисты легко снимают с горной зоны Латакии довольно крупные силы, совершенно не опасаясь прорыва на этом участке.

              И дело не в том, что сейчас в горах холодно и идет снег, бронетехника правительственных войск там работать не может, как и российские ВКС. Просто и правительственные войска и боевики Нусры сосредоточились именно на южной части Идлиба. До столицы «заповедника» там уже рукой подать, и есть соблазн решить проблему именно ударом от Маарат ан-Нумана на север. Идея плохая, поскольку боевики тут прочно окопались и используют любые строения в качестве долговременных укрепленных пунктов.

              Против сообщений о возможной атаке боевиков в западной части Алеппо свидетельствуют кадры рытья ими траншей. Это откровенно оборонительная тактика. Скорее всего, они будут пытаться такого рода болезненными уколами оттягивать в этот район элитные части правительственной армии, чтобы не допустить прорыва у Маарат ан-Нуман.

              Возможно, что очередное обострение боевых действий придется на католическое Рождество, что традиционно для региона. Но все же пока нет явных признаков подготовки каких-либо слишком уж масштабных операций, если не считать возобновление боевых вылетов российских ВКС по провинции Идлиб.


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