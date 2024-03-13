Не надо придумывать новое украинство

Сейчас ведутся споры о том, что делать с образованием на новых (старых) российских территориях. Просто механически сохранить уже существующую систему и сеть школ и вузов никак не получится, равно как и завезти учителей из других областей, уволить все местные кадры и работать по единым программам, как ни в чем не бывало. Реформировать систему придется серьезно и с умом. Нужна такая деукраинизация, которая будет осуществлена без хамства и против хамства.

Как в Крыму или в Донецке – тоже не выйдет. Во многих местах было не просто уничтожено образование на русском языке, но и русский язык в образовании, а поэтому большинству школьников и студентов придется заново учиться писать и читать на родном для них языке. Для этого нужно подготовить методическую литературу по коррекции и для преподавателей, и для детей. Вот это и есть, пожалуй, самая насущная задача чиновников и методистов на местах. Целью этой коррекции должно стать изживание суржика в профессиональном общении.

И остается вопрос: что делать с мовой и другими предметами, формирующими украинскую идентичность? Историю Украины и украиноведение нужно вымести поганой метлой из школ и вузов – на их место должны прийти не только предметы из российской программы, но и краеведение, благодаря которому люди будут знать свой регион и чувствовать его неразрывную связь с остальной Россией.

А вот что делать с украинским языком и литературой?

Например, коллега пишет: «России самой придется проделывать ту работу, которую проводили на Украине европейские социальные инженеры: формировать украинскую идентичность, создавать «украинство» и участвовать в формировании ее нового, на этот раз комплементарного для России, культурного кода». А нужно ли вообще латать то, чего свалка заждалась?

Некоторые методисты предлагают создать новые курсы, очищенные от ксенофобии, галицко-диаспорной «говирки» и новаций последних лет. Вернуться к нормам советского времени и переиздать словари полувековой давности с небольшими редакциями, конечно, можно, но надо ли? Это что, опять обязательные уроки мовы в городских школах? Опять подбор литературных произведений, где активнейшим образом внедряются идеи превосходства села над городом и классовой ненависти, прикрывающей ту же ксенофобию?

Да, знакомство с Котляревским и Квиткой-Основьяненко, Коцюбинским и Нечуй-Левицким, некоторыми произведениями Тычины и Рыльского кругозору молодого человека не помешает. Но как и в каком объеме преподавать творчество Тараса Шевченко и как умело воспользоваться трудами покойного Олеся Бузины? Ведь в курсе украинской литературы, как и из чего ни лепи его, вслед за антисемитской прозой Ивана Франко и пьесами Карпенко-Карого непременно вылазят произведения ветерана Проскуровского погрома и героя соцтруда Сосюры, а также соучастников холокоста Телиги и Самчука. Оно нам надо?

Есть ли исторические образцы, которыми можно воспользоваться в процессе деукраинизации? Есть.

3 августа 1919 года главноначальствующий Харьковской области генерал Владимир Зенонович Май-Маевский подписал приказ № 22, в котором говорилось:

«1. Все школы, в которых до появления «украинской» власти преподавание проводилось на русском языке, а потом по распоряжению украинской власти языком преподавания сделали малороссийский язык, должны вернуться к преподаванию на русском.

2. В соответствии с законами и правилами 1 июня 1914 года, преподавание на малороссийском языке дозволяется только в частных учебных заведениях.

3. В соответствии с законоположениями, изданными до 25 октября 1917 года, отпуск предметов из казны на содержание учебных заведений с преподаванием на малороссийском языке не дозволяется».





Белогвардейцам было легче. Ведь украинизация до этого длилась год, от силы полтора, и почти все наличествовавшие на тот момент ученики, не говоря об учителях, успели овладеть до этого основами русского правописания. Так что механически вернуть ситуацию на место не представляло особого труда. А вот советской власти исправлять собственные «перегибы» и «отдельные нарушения» приходилось в куда более сложной обстановке. Закон СССР об образовании 1958 года предоставлял родителям право выбора языка обучения своих детей. Естественно, родители сразу перевели детей на русское обучение, и доля школ, преподающих на национальных языках, резко сократилась. Нечто похожее было в 2014 году в Крыму и республиках Донбасса. Но кроме этого, как в случае преодоления любой заразы, требуются грамотное лечение и вакцинация.

И без хирургического вмешательства не обойтись. Для этого есть опыт германской денацификации, когда увольнялись учителя-нацисты и на их место приходили люди, не запятнанные активным участием в пропагандистской деятельности. Это делать все равно придется, как и перенаправлять уже существующие курсы языкового переучивания педагогов в обратную сторону. И с профильными вузовскими кафедрами, своего рода биолабораториями вируса украинства, тоже нужно поступать так, как делали немецкие коллеги под надзором оккупационных администраций во второй половине 1940-х, а то и жестче.

И уж точно не стоит придумывать новое украинство. Оно все равно рано или поздно, при первой же возможности вернется в свое зверское состояние. Увы.