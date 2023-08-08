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    Почему Филиппины важны для России

    @ Zuma/ТАСС

    8 августа 2023, 12:02 Мнение

    Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    Очередной инцидент в районе спорных островов Спартли, произошедший между китайскими и филиппинскими военными кораблями, лишний раз напомнил о растущем напряжении в Южно-Китайском море.

    Корабль береговой охраны КНР обстрелял из водометов филиппинских военных, прервав операцию по доставке топлива и продовольствия на один из островов архипелага. Спартли, как и лежащие к западу от него Парасельские острова, являются спорными территориями, контроль над которыми оспаривают сразу несколько государств – Китай, Филиппины, Вьетнам, Бруней, а также Тайвань.

    Владение островами потенциально позволяет расширить зону морского контроля на значительную часть Южно-Китайского моря (которое на Филиппинах, к слову, называют Западно-Филиппинским). Но в основе борьбы за эти клочки суши – не столько права на вылов рыбы или добычу шельфовых нефти и газа, сколько военный контроль. Некоторые из этих островов, строго говоря, островами и не являются, представляя собой лишь отмели. Часть этих островов и вовсе образована искусственно в результате затопления кораблей. На некоторых островах на постоянной основе находятся небольшие военные контингенты окружающих их стран.

    Стратегическое положение островов объясняется тем, что они фактически контролируют важнейшие судоходные коридоры. С одной стороны – это маршрут для входящих и выходящих из портов гигантских производственных площадок Гонконга и Гуанчжоу торговых судов. Контроль над этими путями может стать ключевым элементом морской торговой блокады КНР с юга.

    С другой стороны, эти же острова занимают важнейшее логистическое положение с точки зрения вероятного конфликта вокруг Тайваня. Да и сами Филиппины, которые называют Страной тысячи островов, находятся на стратегическом перепутье, а потому так важны для Китая и США, уже сейчас ведущих неявную войну в Южно-Китайском море.

    Внешняя политика Филиппин меняется в зависимости от перестановки мест слагаемых на геополитическом фронте, а также внутри самой страны. Колониальное прошлое Филиппин, которые долгое время находились под испанским, а затем под американским владычеством, сложная религиозно-этническая обстановка, бедность и топливно-продовольственная зависимость сделали эту важную (население – больше 100 млн человек) азиатскую страну крайне уязвимой для внешнего воздействия.

    Приход в 2016 году к власти уже бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте ознаменовал смену до того устойчивого проамериканского вектора на более диверсифицированный. Дутерте открыто заявил о необходимости отдаления от США и более тесного сотрудничества с Китаем, а также с Россией. Экс-президент неоднократно комплиментарно высказывался в адрес российского руководства и даже называл президента Путина своим кумиром. Он вывел из числа приоритетов территориальные споры с Китаем, что позволило открыть дорогу более широкому инвестиционному потоку китайских денег на Филиппины.

    Уход Дутерте, который более не мог баллотироваться на новый срок, и приход к власти нового президента Фердинанда Маркоса-младшего летом 2022 года не предвещали значительных перемен, что объяснялось преемственностью власти по-филиппински. Фердинанд является сыном бывшего президента Маркоса, который бежал из страны на фоне массовых протестов в 1986 году, найдя прибежище в США. Тогда как вице-президентом при Маркосе-младшем состоит Сара Дутерте – дочь предпоследнего президента, не славившегося большой любовью к США.

    Однако рокировки в управленческой элите Филиппин происходили на фоне СВО в далекой Украине и обострения вокруг Тайваня. Филиппины не стали присоединяться к антироссийским санкциям (что, впрочем, не исключено в будущем), сохранив себя в списке дружественных России стран. Хотя тот же Дутерте перед своим уходом позволил себе критику российской военной кампании на Украине и даже нелицеприятный выпад в сторону бывшего кумира.

    Действия и слова Дутерте перед уходом легко объяснить. Тем самым он несколько сгладил негатив собственного наследия в отношениях с США для новой администрации, частью которой является его собственная дочь.

    Вместе с тем на Филиппинах резко активизировался антикитайский трек. Результатом визита министра обороны США Ллойда Остина на Филиппины в феврале этого года стало почти двукратное расширение числа военных баз на Филиппинах, которыми разрешено пользоваться американским военным. Пока условием пребывания на базах американцев является недопущение использования баз в качестве плацдармов для наступательных действий. Однако, развернись полномасштабные военные действия в Южно-Китайском море, едва ли американцы обратятся к Маниле за разрешениями.

    Дрейф Филиппин в сторону США можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, резко возросшим интересом самих США в свете напряженных американо-китайских отношений. Внимание бывшей метрополии – это деньги, перспективы получения виз и гражданства для части мечтающей об этом филиппинской элиты. Эта история повторялась не раз и не два во Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Украине и т. д. Во-вторых, это энергетический и продовольственный кризисы, крайне актуальные для несамостоятельных в этом плане Филиппин. И вот здесь Россия вполне может уравновесить влияние Штатов, вступив в сложную, но необходимую для обеспечения собственных интересов игру в Юго-Восточной Азии.

    Еще в сентябре 2022 года Фердинанд Маркос-младший рассказывал о ведущихся с РФ переговорах по покупке топлива, удобрений и продовольствия. Российский СПГ с Дальнего Востока вполне может удовлетворить потребности островного государства – здесь, скорее, проблема упирается в необходимую инфраструктуру по регазификации на самих Филиппинах. То же самое с минудобрениями и продовольствием – дело только за логистикой.

    Хорошие отношения с Филиппинами – неплохое подспорье в диалоге с главным стратегическим партнером России – Китаем. То, чего не может дать Филиппинам Пекин, может дать Москва. В этом смысле самостоятельные (насколько это возможно) Филиппины с собственным голосом, а также филиппинский нейтралитет выгодны в равной степени и Китаю, и России.

    Не стоит забывать и о человеческом аспекте двусторонних отношений. Десятки тысяч филиппинцев работают в России нянечками, домохозяйками, учителями английского (второй государственный язык на Филиппинах) и т. д. У филиппинцев нет предрассудков в отношении России и россиян, им здесь, как правило, намного комфортнее живется и работается, чем, скажем, в арабских странах.

    При всем этом большая часть филиппинских трудовых мигрантов прибывают на территории РФ нелегально и полулегально, что объясняется отлаженной годами коррупционно-посреднической системой, заинтересованной в зависимом положении этих работников. Языковой барьер и витиеватость российского миграционного законодательства, к сожалению, этому благоприятствуют. 

    Огромным потенциалом обладает и туристический поток на Филиппины из России. Эта страна может служить отличной альтернативой перенасыщенным Турции и Таиланду. Удивительно, но на Филиппины до сих пор нет прямых рейсов из России, хотя спрос на них может быть очень высоким.

    В целом Филиппины являются неочевидным, но при всем том стратегически важным направлением российской внешней политики. Причем направлением, где довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все то, что нужно филиппинцам от США и ЕС, им могут дать Китай и Россия – с меньшими издержками, рисками и отягощающими условиями для самих Филиппин. 

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