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    Что плохого России ждать от Испании

    @ imago sportfotodienst/Global Look Press

    4 августа 2023, 11:50 Мнение

    Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ

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    В последнее время много информационных поводов поговорить о себе дала Испания. Объяснений тут два. Первое – полугодичное председательство этой страны в Евросоюзе, начавшееся 1 июля. Естественно, что испанцы в этом качестве начинают говорить и действовать не только от своего имени, но и от имени ЕС. Второе – прошедшие 23 июля в Испании досрочные парламентские выборы, которые действующий премьер Педро Санчес и его социалисты проиграли.

    К слову, чувствуя, что дело идет к поражению, Санчес развил бурную международную деятельность. Естественно, против России и в поддержку Украины. В первый же день председательства в ЕС он приехал в Киев. Владимир Зеленский получил от Санчеса 55 млн евро помощи, оружие и обещание содействовать в подготовке украинских военных. Собственно, тут ничего нового не было. Испания уже полтора года исправно вооружает Украину и обучает ее военных.

    Кроме того, Санчес попытался дать Зеленскому шанс поучаствовать во встрече ЕС – СЕЛАК (Содружества стран Латинской Америки и Карибского бассейна). Но не получилось – целый ряд латиноамериканских лидеров не захотели разговаривать с гостем из Киева. Санчесу пришлось давать задний ход. А ранее Санчес призвал к тому, чтобы поставить надежный заслон на пути во власть в европейских странах «сторонникам России». Словом, сделал ставку на русофобию. Но от чувствительного поражения на выборах это не спасло ни его, ни ведомых им социалистов.

    Но Бог с ним – с Санчесом. Основная проблема для России в испанском случае заключается отнюдь не в нем. Идущий ему на смену лидер победившей Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо относится к России как минимум не лучше, если не хуже. Это значит, что антироссийский курс почти 50-миллионной страны не изменится. И Испания останется и поставщиком оружия на Украину, и организатором форумов, где продолжит продвигать антироссийскую повестку. И даже может усилить эту составляющую своей политики.

    Как получилось, что Испания стала продвигать столь антироссийскую повестку? В отличие от ранее председательствовавших в ЕС Франции, Чехии и Швеции, с ней у нас вроде бы серьезных разногласий давно не было. До 2022 года эта страна весьма охотно давала нашим туристам многократные визы, и уже одно это выделяло ее в лучшую сторону среди прочих в ЕС. В глазах многих жителей России она казалась образцом страны, где можно и на пляже поваляться, и по многочисленным достопримечательностям побродить. Ну уж точно образ врага из нее не складывался.

    Да и политически дела шли не так плохо. Испания присоединилась к санкциям в 2014 году, но искала возможности для диалога с Россией. Однако когда в 2017 году грянул кризис в Каталонии, бывший премьер Мариано Рахой не нашел ничего лучше, как искать в нем «российский след». Санчес на первых порах тоже был готов к ограниченному диалогу с Россией, но в число стран, которые старались наладить с нами хоть какие-то серьезные мосты, Испания так и не вошла. По крайней мере, не чета Италии, Австрии или Венгрии. И отношения пошли по нисходящей.

    Исторически нам с Испанией делить нечего. Да, испанские правые партии в какой-то мере видят в России наследника СССР, который воевал против любимого ими диктатора Франсиско Франко. Но, с другой стороны, современная Россия, как и они, является поборницей традиционных ценностей. Напротив, с испанскими левыми, которые ратуют за однополые браки, нас как раз должна сближать антифашистская повестка. Однако и в одном, и в другом случае негатив перевесил позитив.

    Несмотря на прежнее обилие наших туристов, политические и экономические связи с Испанией у нас оставались достаточно слабыми. Нефть и газ Испания у нас почти не покупает, а на удобрениях (как и на идущих в обратном направлении вине и оливковом масле) прочные отношения не выстроить. А географическая удаленность от нас развязывает испанским политикам руки по части антироссийских действий. По собственным избирателям такие действия особо не бьют, а вот в ЕС их наверняка оценят и увеличат финансирование, в котором не самое богатое, но весьма крупное королевство нуждается.

    Главная опасность, которая может для нас исходить от Испании, заключается в ее тесных связях со странами Латинской Америки. Собственно говоря, она даже не скрывает, что намерена разрушить наши отношения со странами Западного полушария, действуя как самостоятельно, так и по линии Евросоюза. На протяжении всей встречи ЕС – СЕЛАК данная тема проходила сквозной нитью. Испанцы стараются сколотить коалицию против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа – наиболее лояльных нам государств региона. И силы на противостояние их козням тратить придется.

    Еще одно важное для Испании направление – африканское. Учитывая, что Россия уделяет Черному континенту повышенное внимание, нам снова придется жестко сталкиваться с испанцами. После встречи ЕС – СЕЛАК они задумали провести саммит Евросоюз – Афросоюз, где точно попытаются вбить клин между нами и государствами Африки. Здесь у испанцев возможностей все-таки меньше – ключевую роль на этом направлении от имени ЕС давно взяла на себя Франция. Но испанцы всё равно стоят на подхвате.

    Работа по линии «мягкой силы» – еще одна опасность, исходящая от Испании. Тот же Институт Сервантеса, в отличие от Британского совета, Французского института или Института Гёте, не привлекает к себе столько внимания российских компетентных органов по «политической линии». Однако, наряду с изучением испанского языка и культуры, он вполне способен заняться промывкой мозгов от имени всего Евросоюза и НАТО, пользуясь и слабым вниманием, и сохранением выдачи виз для российских граждан. К другим испанским НКО это тоже вполне относится. Потому и здесь необходимо оставаться начеку.

    В целом Испания – не самая русофобская страна Европы. Ее подданные встречаются не только в рядах ВСУ, но и среди ополченцев Донбасса. Среди испанцев есть немалое число противников вооружения Украины. Однако показатели неприятия России – вполне средние по Европе, на уровне 70%. Примерно как в Германии или Франции и несколько выше, чем в Италии. Не будем забывать о таких политиках, как Хавьер Солана или Жозеп Боррель. Находясь во главе дипломатии ЕС, сторонниками сближения с Россией они себя точно не проявили.

    В отличие от Италии, Франции или даже насквозь антироссийской Голландии, в Испании нет ни одной крупной общенациональной силы, выступающей сегодня за тесные связи с Россией. Народная партия, социалисты, правые евроскептики из «Голоса» – все они настроены к нам жестко. Разве что крайне левые из коалиции «Сумар» ругают украинский неонацизм и выступают за переговоры по Украине – однако действия России осуждают и они. Так что любой исход прошедших выборов хорошим бы для нас не стал.

    Некоторые симпатии к России существуют в среде сепаратистов Каталонии и Страны Басков (более заметны они у басков, тогда как каталонцы в целом следуют антироссийской линии). Вероятно, в эту болевую точку Испании нам и следует давить, чтобы она создавала нам меньше проблем в Африке и Латинской Америке. Но опять же – преувеличивать данный фактор не стоит. Чтобы снискать поддержку ЕС и НАТО по своей извечной проблеме сепаратизма, испанские власти наверняка резко поднимут градус русофобии.

    Можно поиграть на чувствах испанцев по поводу Гибралтара, который они даже на официальном уровне до сих пор отказываются воспринимать как часть Британии. Однако и здесь поле ограничено, ибо Россия видится далеким заведомым чужаком. Можно поиграть на защите традиционных ценностей – ведь многие испанцы отнюдь не в восторге от узаконивания однополых браков. Но вспомним, что отстаивающая данную повестку партия «Голос» совсем не выглядит пророссийской. Так что надо нам, похоже, создавать на этом поле новую, более лояльную себе силу.

    Для того, чтобы изменить картину, России, вероятно, следует плотнее работать с Латинской Америкой. Чтобы уже ее страны вели работу с испанским обществом, развенчивая антироссийские мифы. Чтобы они показали Испании, что сотрудничать с Россией намного выгоднее, чем ругаться. Но это задачи на годы вперед. Пока же от Испании стоит ждать плохого – даже несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии она не идет. И уделить противостоянию ей самое пристальное внимание.

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