Власти Испании заявили о тайных союзниках России в Европе

Роялти за пролеты над Сибирью – это исключительно коммерческий механизм, который ЕК пытается использовать в своих политических целях. Запад пытается нагло и безнаказанно пренебрегать всеми международными нормами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее в Евросоюзе потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью. «Требования ЕК к России об отмене роялти за пролеты над Сибирью выглядят крайне абсурдно. Требовать что-либо руководство ЕК и ЕС может только от самих себя, от своих членов, но не от России. Кроме того, эти отношения регулируются договором, согласно которому европейские компании взяли на себя такие обязательства и согласились платить России деньги за пролеты над Сибирью», – рассказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. «Этот договор действует не одно десятилетие. Почему сейчас, да еще и в условиях санкционного давления на нас, мы его вдруг должны его отменять? Нам запретили летать на зарубежных самолетах, перестали поставлять запчасти, наши авиакомпании не пускают в ЕС. А мы должны идти им на уступки в случае восстановления авиасообщения?», – недоумевает собеседник. «До недавнего времени европейские авиакомпании платили роялти и их все устраивало, ведь облетать Россию значительно дороже. Если сейчас они решили, что не хотят платить России – пусть облетают. Это в конце концов коммерческие соглашения», – подчеркнул он. «По сути наши авиакомпании переуступают европейцам обслуживание данного маршрута, за что и получают компенсацию. Кроме того, существуют межправительственные соглашения, защищающие авиакомпании от дискриминации. Изначально устанавливались паритетные начала для гражданской авиации, которые сейчас Запад всячески нарушает, требуя от нас односторонние уступки», – убежден Гусаров. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале тоже крайне резко высказался о заявлении Еврокомиссии. «Начну с того, что в настоящее время нет условий даже для обсуждения данного вопроса, поскольку воздушное пространство ЕС закрыто для российских авиакомпаний в силу санкций, а российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС», – написал он. «Но и сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти». Речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты», – объясняет парламентарий. «Данный механизм существует еще с 1970-х годов и предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета. Взамен иностранные авиаперевозчики сокращают свой маршрут и экономят значительные средства. Аналогичная практика в том или ином виде существует в Канаде, Бразилии, Китае – географически больших странах», – добавляет он. «Полученные Россией роялти направляются на модернизацию инфраструктуры, поскольку когда самолет летит над территорией России, используется и амортизируется наземное оборудование, которое строилось СССР и Россией», – акцентировал сенатор. «Статья 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, на которую часто ссылаются еврочиновники, устанавливает, что пролет над территорией государства не может быть платным. Однако никакие положения Конвенции в связи с практикой заключения «пульных соглашений» между авиакомпаниями не нарушаются уже в силу того, что платы за сам пролет они не касаются. Кроме того, ни СССР, ни Россия не подписывали соглашение о транзите при международных перевозках в рамках Чикагской конвенции», – объяснил Косачев. «Напомню, что после вступления в ВТО Россия была готова пересмотреть механизм транссибирских роялти, однако соглашение между Россией и ЕС так и не вступило в силу. Брюссель не выполнил своего обещания допустить российские авиакомпании на внутренние рейсы ЕС», – подчеркнул он. «Не будет лишним отметить и то, что решение ЕС сохранить систему торговли квотами на парниковые газы для воздушных судов также стало одной из причин решения России не отменять роялти за транссибирские перелеты. Это справедливо, ведь иностранные самолеты выбрасывают в наше воздушное пространство СО2, загрязняя атмосферу», – напомнил парламентарий. Резюмируя свой комментарий, Косачев назвал поведение Еврокомиссии «очередным жульничеством с видом оскорбленной добродетели». Накануне в ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний. «Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства для западных авиаперевозчиков, то одна вещь должна исчезнуть – плата за транссибирские перелеты», – заявил глава гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей. Напомним, что Евросоюз безуспешно добивался от России отмены оплаты за транссибирские перелеты с 2002 года. Ранее в ответ на решение Евросоюза закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Это нанесло серьезный ущерб крупным европейским компаниям, потерявшим возможность осуществлять экономичные прямые перелеты в Азию. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие убытки понесли авиакомпаний США и ЕС из-за облетов России и кто смог оперативно занять их место на рынке воздушных перевозок. Ответный российский список санкций на новый пакет рестрикций от ЕС расширен руководством европейских силовых ведомств и коммерческих структур, поставляющих оружие Киеву, сообщили в МИД России. Список расширен руководителями силовых ведомств Евросоюза, задействованных в подготовке ВСУ, европейскими государственными и коммерческими структурами, производящими и поставляющими Киеву вооружения и военную технику, говорится в сообщении на сайте МИД. Также в перечень добавлены граждане стран ЕС, замеченные в «систематической публичной антироссийской риторике», ограничения затронули и отдельных депутатов Европарламента. Министерство напомнило, что санкции вводятся в ответ на попытку давления со стороны ЕС с помощью односторонних ограничительных мер. Москва считает действия ЕС нелегитимными и подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН. МИД отметил и резолюцию Европарламента, принявшего резолюцию «О признании Российской Федерации государством – спонсором терроризма». «В очередной раз продемонстрированы двойные стандарты западного политического сообщества, которое с 2014 года закрывало глаза на убийства киевскими силовиками жителей Донбасса», – подчеркнули в ведомстве. В декабре ЕС ввел девятый пакет антироссийских санкций. Согласно этим ограничениям, европейские предприниматели больше не смогут приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина по экономическим вопросам заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России набрал серьезные обороты в 2022 году и продолжает наращивать мощности. «За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые – практически круглосуточно. В этой связи хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряжённый, ответственный труд. Его значимость вообще, а сегодня особенно, высока», – сказал Путин. Он также отметил, что наряду с ОПК выросили объемы и других отраслей экономики. «Отмечу, что многие важнейшие, опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность, ОПК, конечно, некоторые другие, за прошлый год не только не сократили, но, – несмотря на, как мы много раз уже сказали, беспрецедентное внешнее давление, – наоборот, даже нарастили объемы, создали новые рабочие места, что во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории», – приводятся его слова на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что Путин рассчитывает, что в 2023 году государственный оборонный заказ будет выполнен полностью.

Консульства стран Европы после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, оформляя визы лишь на период поездки, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на информацию туроператоров. Отмечается, что визовый процесс ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов, сократился и срок выдачи визы. Ранее визу можно было получить на два, три года или на пять лет, но сейчас визу можно оформить максимум на год. «Тем, у кого слабая визовая история, дадут лишь однократную визу на сроки поездки», – передает «Интерфакс» со ссылкой на туроператоров. Также отмечалось, что сроки виз не зависят от «визовой истории» заявителя. «Туристам нужно быть готовыми к тому, что, несмотря на частое посещение европейских стран, они могут получить визу на более короткий срок, чем запрашивают», – отмечают в АТОР. Все же подчеркивается, что визу оформит реально, если предоставить все необходимые документы и выписки. Ранее в МИД России ранее сообщили, что страны ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России.

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, предусматривающий прекращение действия устава Совета Европы в отношении России, а также европейских конвенций о пресечении терроризма и защите прав человека. Проект предполагает отмену действия в отношении устава СЕ от 5 мая 1949 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года в связи с прекращением членства России в Совете Европы, передает ТАСС со ссылкой на документ. Также предлагается отменить действие Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 года. Всего в законопроекте назван 21 документ, который предлагается денонсировать. В марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы. В январе 2022 года Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из антикоррупционной конвенции, так как Комитет министров СЕ прекратил полноправное членство России. Новости СМИ2 Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине старшине Алмазу Сафину 17 января 2023, 09:34 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшине Алмазу Сафину из Башкирии, погибшему в ходе спецоперации, сообщили в Кремле. Текст указа опубликован на сайте Кремля. В указе говорится, что звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Уроженец села Раевский Альшеевского района республики 37-летний Алмаз Сафин погиб при исполнении воинского долга на территории Украины, передает ТАСС. В ноябре Путин присвоил звание Героя России (посмертно) Михаилу Васильеву – протоиерею, клирику Московской епархии.

Необходимо прекратить поставки необработанной древесины и поставлять продукцию уже с высокой добавленной стоимостью, заявил президент Владимир Путин. «Нужно отказаться от экспорта кругляка, необработанного сырья, и поставлять все на внутренний рынок... затем поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью», – заявил Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС. Он пояснил, что такой процесс должен ускориться, поскольку для этого есть «все объективные основания и возможности». Также президент признал, что в лесопромышленном комплексе ситуация остается непростой. По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%. В особо уязвимом положении оказались предприятия на Северо-Западе России. «Нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубление переработки сырья и материалов именно в нашей стране, на отечественных производствах и на отечественных производственных мощностях», – заключил президент.

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, данные размещены в электронной базе ГД. В пояснительной записке к документу на сайте Госдумы говорится, что в связи с прекращением членства России в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившим действие в отношении РФ 21 международный договор. Ранее правительство одобрило и представило президенту на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров СЕ. Еврокомиссия призвала дать Украине любое оружие, «которое ей нужно» Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала предоставить Украине «все военные возможности, которые ей нужны» 17 января 2023, 23:27

Украине необходимо предоставить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен, которая была министром обороны Германии, заявила об этом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, когда ее спросили, поддерживает ли она передачу Киеву немецких танков Leopard. Она подчеркнула, что, призывая предоставить Киеву все необходимые вооружения, говорит в том числе и о современных системах, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Глава Еврокомиссии выразила надежду, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января участники «сделают важный шаг вперед в поддержке Украины». Кроме того, она сообщила, что ЕС одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Киеву на 18 млрд евро. Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе не стал прямо отвечать на вопрос о передаче танков Leopard Украине. О готовности предоставить танки Leopard Украине заявляли Польша и Финляндия, но Берлин оставляет за собой право требовать одобрения для использования вооружений германского производства.

Будущая архитектура безопасности Европы непременно будет включать Россию, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, отвергая идею полного запрета на выдачу шенгенских виз российским гражданам. «Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 млн россиян», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на австрийскую газету Kronen Zeitung. Шалленберг заявил, что Европа должна думать о том, что будет завтра, через неделю и через месяцы. По его словам, европейская архитектура безопасности так или иначе будет в будущем включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу. Он также призвал сохранить ОБСЕ как переговорную площадку и раскритиковал Польшу за отказ пригласить министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встречу организации на территории республики. Кроме того, сообщается, что в ходе однодневного визита в Париж Шалленберг встретился со своей французской коллегой Катрин Колонна. В ходе переговоров он заявил о «немыслимости» игнорирования роли России при выстраивании устойчивой системы европейской безопасности. Шалленберг и ранее заявлял, что Россию «отменить» нельзя. В МИД России ранее сообщили, что государства Европейского союза (ЕС) свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а ряд стран выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.

Нельзя допустить вывоза всего урожая за рубеж, поскольку страна нуждается в стабильных резервах, заявил президент Владимир Путин во вторник. «Прошу председателя правительства взять это на контроль: нам при необходимости обеспечить финансовый результат компаний, работающих в сфере

В 2022 году доля граждан ЕС, которые боятся отключения электричества из-за энергетического кризиса, выросла до 74%, сообщил глава отдела климатической и энергетической политики исследовательского центра Szazadveg (Будапешт) Оливер Хортай. Szazadveg провела опрос во всех 27 странах ЕС с 13 октября по 7 декабря, в нем участвовало как минимум по 1 тыс. человек в каждом из государств. Хортай, комментируя результаты опроса, отметил, что в 2016 году «сильно или в некоторой степени» боялись остаться без электричества около трети граждан, в 2021 году таких было уже 52%, передает ТАСС со ссылкой на М1. Хортай указал на снижение доверия европейцев к системе энергоснабжения. Это объясняют дефицитом энергоносителей, снижением мощностей и ростом цен на электроэнергию, которые связывают с российской спецоперацией на Украине и ее последствиями. В результате, как заявили в Szazadveg, ситуация в отрасли стала «менее предсказуемой». Больше всего обеспокоены поляки, греки и итальянцы, меньше всего – венгры (Венгрия – единственная страна в ЕС, где большинство граждан уверены в надежности энергоснабжения). Напомним, Еврокомиссия оценила в 565 млрд евро отказ от российского газа и переход на возобновляемые источники энергии. При этом возникает угроза деиндустриализация европейской экономики. Путин оценил дефицит федерального бюджета России за прошлый год 17 января 2023, 15:09 Текст: Алексей Дегтярёв

Уровень дефицита бюджета страны в 2022 году стал одним из лучших показателей у участников G20, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Расходы у нас увеличились более высокими темпами, более заметно, причем на четверть, и превысили 31 трлн рублей. В результате дефицит федерального бюджета РФ составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП», – цитирует Путина ТАСС. Путин пояснил, что это один из лучших показателей среди стран G20. Вместе с тем президент указал, что нужно выдерживать «последовательную линию на сохранение устойчивости государственных финансов». По его словам, некоторые отечественные и многие зарубежные эксперты предрекали падение ВВП от 10 до 20%, но эти прогнозы не сбылись. Инфляция по итогам прошлого года составила 11,9%, «это меньше, чем прогнозировали ЦБ и правительство», сказал Путин. «Уже во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже целевого уровня 4%. По первому кварталу мы ожидаем снижения где-то до 5%», — подчеркнул президент. Доходы бюджета России в прошлом году поднялись на 10%, до 27,8 трлн рублей, указал Путин. Также в ходе совещания глава государства призвал отказаться от поставок необработанной древесины. Новости СМИ2 Глава ЕК назвала процент замененного российского трубопроводного газа в ЕС Глава ЕК заявила о замене 80% российского трубопроводного газа в ЕС 17 января 2023, 14:03 Текст: Елизавета Шишкова

Евросоюз заменил 80% трубопроводного газа из России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом она заявила в ходе выступления наВсемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что газовые хранилища Германии к концу зимы будут заполнены на две трети, около 65%.