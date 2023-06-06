Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

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6 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Китайцы агрессивно завоевывают российский авторынок

Китайские автомобили упрочили позиции в России Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
После провала прошлого года автомобильный рынок в России начал потихоньку приходить в себя. Продажи легковых машин в мае выросли в 2,6 раза. Китайские бренды сильно укрепили свои позиции, тогда как «корейцы» – единственные в топ-10 популярных автомобильных брендов, кто ушел в минус. Лидером по-прежнему остается отечественная Lada. Все это говорит о трансформации рынка и потребительских предпочтениях.  Подробности...
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Первые попытки масштабного наступления ВСУ провалились

ВС России справляются с попытками ВСУ перейти в контрнаступление Константин Михальчевский/РИА Новости
С воскресенья противник оказывает давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья, предприняв попытки перейти в наступление сразу на пяти направлениях. Кроме того, продолжаются атаки Белгородской области. О чем свидетельствует рост интенсивности атак ВСУ, насколько они результативны и какие действия в ответ предпринимают Вооруженные силы России?  Подробности...
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Зачем России две новых армии

Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими Алексей Куденко/РИА Новости
До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?  Подробности...
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России предстоит вернуться к советским практикам борьбы с диверсантами

Украина создала сеть диверсантов в России REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Украина создала в России сеть диверсантов, которым передает беспилотники для терактов. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Как может выглядеть такая сеть, какими каналами и маршрутами доставки она пользуется и какие меры следует предпринять российским правоохранителям для ее ликвидации?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние. Подробности...

Русский язык – вопрос национальной безопасности

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Угроза настоящему русскому языку, специальный день которого мы сегодня отмечаем, исходит из тех же кругов, которые агрессивно продвигают якобы новые прогрессивные идеи, причем нагло подменяя понятия. Подробности...

Экономика угля и стали оказалась живучей

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Стал общим местом тезис, что промышленная экономика безнадежно устаревает, на смену ей идет экономика знаний, услуг и еще чего-то нематериального. Логично было думать, что и угледобыча, черная металлургия, тяжелая оборонка, выросшие на востоке УССР, уже теряют свое прежнее главенствующее значение. Но не теряют. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Неовласовцы в Новой Таволжанке

Кому нужен украинский язык в России

Обсуждение: 9 комментариев

Выгоды США от конфликта на Украине

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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    6 июня 2023, 11:34

    Прошедший саммит Китай – Центральная Азия дал нелишние поводы обратить внимание на роль и статус России в регионе. Провозглашенная Си Цзиньпином «новая эра» во взаимоотношениях КНР с государствами региона – Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Таджикистаном – многими была воспринята как перехват Пекином статусной роли главной силы влияния в данном регионе у Москвы.

    Подписанная по результатам саммита Сианьская декларация, названная так в честь древней столицы Китая, где проходило мероприятие, предусматривает набор шагов по сближению стран ЦА с Китаем. Пункты декларации включают политические вопросы (невмешательство во внутренние дела, недопущение цветных революций), экономические (совместные индустриальные проекты, водородная энергетика, продовольственный обмен), логистические (строительство железных дорог, увеличение числа авиарейсов и др.) и многое другое. Решено также создать постоянные механизмы коммуникации между странами, включая проведение самого саммита каждые два года – следующий должен состояться в Казахстане в 2025 году.

    Итак, Китай действительно активизировался на Центрально-Азиатском направлении. Хорошо это или плохо для России, и нужно ли этому сопротивляться? Для начала есть смысл вспомнить, что Центральная Азия – очень сложный регион. Как рынок сбыта, он имеет ограниченные возможности ввиду невысокой плотности населения и сравнительно низких его доходов. Китай говорит о наращивании торговли со странами Центральной Азии, которая в текущем году в сумме может достичь 70 млрд долл. Для сравнения: торговый оборот Китая с Россией по итогам года, как ожидается, будет почти в три раза большим, перевалив за 200 млрд долл. И первая, и вторая цифры все еще далеки от объемов торговли Китая с его основными торговыми партнерами – Евросоюзом (1,6 трлн) и США (760 млрд).

    А вот с точки зрения транзитных возможностей значение региона трудно переоценить. Китайский проект «Один пояс – один путь» во многом был направлен на то, чтобы пробить более удобные логистические маршруты в Европу, в том числе маршруты, не включающие Россию. Тем временем Евросоюз в свете длящегося энергетического и неизбежного экономического кризиса становится своего рода «медвежьим углом», обнуляя инвестиции КНР в инфраструктуру доставки китайских товаров в ЕС. Подтверждением тому служит рост «плохих» кредитов, выданных Китаем развивающимся странам в рамках проекта Нового шелкового пути. Так, в период с 2020 по 2022 год объем кредитов, условия которых пришлось пересмотреть (а некоторые и вовсе списать), вырос до 77 млрд долл.

    Нарастающие долговые проблемы в самом Китае не позволят ему инвестировать в малоперспективные проекты в Центральной Азии с той же интенсивностью и без необходимой отдачи на вложенный капитал. А вот продвигаемые Россией транспортные коридоры Север – Юг, охватывающие и Центральную Азию (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан), и Закавказье (Азербайджан), в сегодняшних реалиях выглядят куда более перспективными и окупаемыми, нежели «шелковая» версия китайских маршрутов в Европу.

    Фото: AP/TASS

    С точки же зрения безопасности страны Центральной Азии представляют собой потенциальную угрозу одновременно и для России, и для Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный округ). Границы очень протяженные, экономическая ситуация в регионе нестабильна, влияние радикальных течений велико, что делает его по-настоящему взрывоопасным. И в данном случае большее участие Китая в вопросах безопасности на руку России, что позволит ей не отвлекать дополнительные ресурсы в условиях эскалации противостояния с Западом. Так, например, Москва «делегировала» Тегерану часть своего влияния в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, что только укрепило российско-иранское взаимодействие.

    Наконец, нужно вспомнить о том, что за влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние, первые – как глобальный геополитический игрок, вторая – благодаря пантюркистскому проекту, неизменно продвигаемому новым старым президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Усиление экономической активности Пекина в регионе осуществляется преимущественно за счет слабеющего Евросоюза, внимание которого будет все больше отвлекаться на решение внутренних проблем. Свою роль как гаранта безопасности Россия отлично продемонстрировала в январе 2022 года во время неспокойных событий в Казахстане. И в этом смысле больше ей доказывать не нужно. В вопросах безопасности Москва и Пекин, вероятно, действуют в системной координации и обоюдно заинтересованы друг в друге.

    Что же касается политического влияния, то резервом для его усиления для Москвы в будущем станет снижение геополитической роли США в регионе по результатам текущего конфликта. Таким образом, Китай и Россия – каждый в свое время – займут пустоты, образовавшиеся в результате ухода из региона американцев и европейцев. Станет ли Турция деструктивной или дестабилизирующей «третьей» силой, во многом зависит от того, удастся ли Эрдогану преодолеть внутренние проблемы Турции, и от того, в какой мере эти проблемы выплеснутся во внешний контур. В идеальном измерении влиятельная в регионе «пятерка» должна превратиться в «тройку», в которой каждой стороне треугольника будет отведена роль гаранта стабильности в Центральной Азии.

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