Геополитический кризис обострил старые проблемы Центральной Азии

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В битве с долларом у России появились союзники

БРИКС может стать не только политическим, но и валютным объединением REUTERS/Jason Lee
Американская валюта подвергается все новым ударам. На этот раз объединиться против нее предлагает одна из стран БРИКС – объединения, куда, как известно, входит и Россия. Почему Бразилия заинтересована в отказе от доллара и создании объединенной валюты БРИКС и как это может помочь нашей стране? Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Ракетный удар по Луганску выгоден британской империи

Определить, что Киев впервые применил Storm Shadow, помогли осколки ракеты t.me/LPR_JCCC
Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета до 300 км. Целью стал Луганск. Ракетный удар нанес украинский Су-24, который летел под прикрытием МиГ-29. Оба самолета в итоге были сбиты российской авиацией. Почему целью удара стал именно Луганск и на какие регионы Киев попробует направить эти ракеты в будущем? Подробности...
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Первый тур турецких выборов сыграл на пользу России

Турецкое общество оказалось расколото Davide Bonaldo/Global Look Press
Первый тур выборов президента Турции завершился двойственно: с одной стороны, Реджеп Эрдоган победил, с другой – вскоре предстоит второй, решающий тур голосования. Почему победа действующего лидера Турецкой Республики необходима России и что будет делать Запад, чтобы этой победы не допустить? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Геополитический кризис обострил старые проблемы Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, Директор информационно-аналитического Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве
В странах Центральной Азии на первый план выходит еще один, условно новый риск – риск политического транзита. При этом географическое положение между Россией и Китаем делает регион объектом пристального внимания Запада. Подробности...

Европейский ВНЖ для богатых русских превращается в тыкву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Началась черная полоса для соискателей еврогражданства из России. Ровно с февраля 2022-го мы наблюдаем, как все документы, договоры, обещания, посулы, а также инвестиции, деньги, банковские обязательства, средства – становятся ничем. Особенно для россиян. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Крымский мост – это символ отношения России к своей земле

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крымский мост умудрился воплотить в себе все то, что мы знаем и любим в России – в стране, которая строит, развивает, восстанавливает и упорно создает будущее, о котором мечтает, невзирая на все препятствия. Сегодня ему исполнилось пять лет. Подробности...
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НАТО подбирается к Японии

Что случилось в Пакистане

«Контрнаступление ВСУ»: началось?

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
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    Дарья Чижова

    Геополитический кризис обострил старые проблемы Центральной Азии

    Дарья Чижова
    Директор информационно-аналитического Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве
    15 мая 2023, 17:10

    Центральная Азия – одно из приоритетных направлений для внешней политики России. Полноценная реализация поворота на Восток, формирование коридора Север-Юг, подразумевающие переориентацию логистических цепочек, без территории Центральной Азии будут неполными. Безопасность и стабильность региона – ключевой интерес Российской Федерации.

    За последние десятилетия угрозы безопасности для региона трансформировались. Наравне с традиционными направлениями – борьбой с религиозным терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком и прочим, появился, условно, новый спектр вызовов, на которые необходимо реагировать. Стоит отметить, что геополитический кризис не вызвал новых проблем, а скорее обострил существующие.

    Традиционно основной угрозой для стабильности государств Центральной Азии считается распространение религиозного экстремизма и терроризма, в том числе «экспортированного» из Афганистана.

    Вывод США войск из Афганистана и установившийся новый режим движения Талибан* однако не стали спусковым крючком к обострению этой угрозы. При этом, несмотря на официальное непризнание власти талибов в Кабуле, практически все страны региона (за исключением Таджикистана) заняли активную позицию в вопросах выстраивания двусторонних отношений. Казахстан даже открыл торговое представительство в Афганистане, а Узбекистан продолжает полевые работы для реализации проекта Трансафганской железнодорожной магистрали.

    Однако говорить, что эта угроза отходит на второй план, неверно. Рост религиозности в странах региона накладывается на низкое качество подготовки исламского духовенства и отсутствие (в ряде стран) постоянного мониторинга деятельности духовных лидеров, что вкупе с широким распространением социальных сетей в бедных районах создает базу для формирования спящих ячеек радикального характера.

    Фото: Тимур Батыршин/Sputnik/РИА Новости

    При этом рассматривать угрозу радикализации невозможно вне контекста вызовов политической и экономической устойчивости на фоне меняющегося пространства.

    В случае со странами Центральной Азии социально-экономический фактор крайне значим. Питательной для деструктивных идей становится не только среда социально незащищенных слоев населения, но и территории с высоким уровнем экономического неравенства. Устойчивый демографический рост вкупе с пандемией коронавируса и даже российская СВО на Украине значительно повлияли на уровень жизни населения.

    На этом фоне нельзя исключать формирование межэтнической напряженности – как в случае с Кордайскими событиями в Казахстане и Каракалпакскими событиями в Узбекистане, где этнический фактор не стал первичным, однако стал катализирующим для быстрой протестной мобилизации населения.

    При этом на межгосударственном уровне существует много противоречий в вопросах делимитации границ. Сложность межевания территории определяется значительным количеством анклавов и сооружений для совместного пользования. На таких территориях часто возникают бытовые конфликты, быстро перерастающие в крупные боевые столкновения. Ярким примером является таджикско-киргизский приграничный конфликт.

    С 2021 года лидеры государств Центральной Азии заняли активную позицию в вопросах урегулирования границ, однако определенная напряженность сохраняется. В условиях культурной специфики стран региона, с усилением фактора внешнего вмешательства именно межнациональный фактор может стать инструментом дестабилизации региона.

    В этой связи возрастает значимость фактора внешнего вмешательства. В 2022–2023 годах чиновники и политики стран коллективного Запада совершили беспрецедентное количество визитов в государства региона. Риторика визитов вполне однозначна: Центральная Азия не должна стать способом обхода антироссийских санкций, а страны региона должны придерживаться западных принципов и правил.

    Интересно, что объемы обещанной помощи для компенсации последствий антироссийских санкций сопоставимы с финансированием, выделяемым на поддержку гражданского общества. Опыт Украины, Грузии и других стран постсоветского пространства ярко показывает, какой реальной силой может обладать улица при наличии заинтересованных элитных групп.

    Поэтому на первый план выходит еще один, условно новый риск – риск политического транзита. Ситуация в странах региона неравнозначна – Туркменистан выбрал поступательную модель, где Бердымухамедов-старший является определенным гарантом при сильном, набирающемся опыта сыне. Успешные реформы Мирзиёева в Узбекистане дали хороший кредит доверия и сплотили элиту. Не столь однозначна ситуация в Казахстане, где после январского кризиса Токаев начал консолидировать вокруг себя политическую и экономическую элиту страны, однако еще не завершил этот процесс, что представляет определенную угрозу (недавние события в Жанаозене, традиционном источнике беспокойства, это показали). Таджикистан стоит на пороге значительных перемен и передачи власти от отца к сыну. При хорошем стечении обстоятельств передача власти пройдет по туркменскому сценарию, что, однако, может иметь иной результат. Киргизия, с одной стороны, устойчива в своей неустойчивости – имея опыт трех революций, способна к удержанию вертикали власти – однако только при отсутствии внешнего вмешательства, что нынешняя геополитическая реальность гарантировать не может.


    Особняком стоит вопрос информационной безопасности, который, с одной стороны, традиционный (в плане борьбы с распространением деструктивных идей), с другой – новый, поскольку глобальный слом мироустройства, который мы наблюдаем сейчас, сопровождается глобальной гибридной войной, где управление информационными потоками – один из инструментов. Январские события в Казахстане ярко продемонстрировали, что каналы в социальных сетях и рассылки в мессенджерах могут стать реальным инструментом формирования накала в обществе. Защита информационного пространства от внешнего вмешательства, противоречащего национальным интересам, – еще один вызов, с которым необходимо работать государствам Центральной Азии.

    Геополитический кризис, вызвавший начало трансформации миропорядка, только начался. Несмотря на то что страны Центральной Азии напрямую не затронуты – против государств региона не введены экономические санкции, – географическое положение между Россией и Китаем делает регион объектом пристального внимания. Безопасность и стабильность региона становится ключевым интересом, однако сама архитектура безопасности значительно усложняется, и количество вызовов растет.

    Эксперт примет участие в III Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоится 16–17 мая в Томске.

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