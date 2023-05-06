Запад готовится разжечь пожар в Центральной Азии и Закавказье

Ожидаемые многими аналитиками процесс дестабилизации ситуации в Центральной Азии и Закавказье может начаться уже в мае. На саммите G7, который состоится в этом месяце в Японии, европейцы намерены представить очередной, одиннадцатый по счету, пакет санкций. Новые ограничения, помимо стандартного расширения числа подсанкционных (преимущественно физических) лиц, может содержать ряд новаций с точки зрения ликвидации лазеек по обходу уже введенных санкций.

Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения. Можно предположить, что в фокусе внимания – государства, через территории которых осуществляется параллельный импорт подсанкционных товаров, или товаров, поставки которых в РФ ограничены самими производителями. Среди них выделяются Казахстан, Турция, ОАЭ, Армения, Киргизия, Грузия и, конечно, Китай.

По данным Bloomberg, вряд ли эти меры будут нацелены против Китая. Вторичные санкции против Турции и ОАЭ тоже под вопросом. Можно предположить, что в отношении Турции санкционный механизм может быть задействован как дополнительный рычаг давления на Эрдогана в случае спорных результатов предстоящих президентских выборов и попытки устранения действующего президента с политической сцены на фоне акций протеста оппозиции, если, конечно, таковые будут. Санкции в отношении ОАЭ маловероятны, так как рискуют обострить и без того непростые отношения Запада с арабским миром.

А вот ближайшие соседи России, обладающие меньшей резистентностью к западному влиянию – прежде всего, Казахстан, Грузия и Армения – вполне могут стать жертвами вторичных санкций. Причем не только санкций ЕС, но и США, чего в Астане, Ереване и Тбилиси могут опасаться даже больше. До сих пор аккуратно балансирующие между возможностями, которые предоставляет санкционная война России и Запада, и угрозами наказания за помощь в обходе санкций, эти страны могут принудить сделать выбор. Едва ли ЕС, который является одним из главных инвесторов в казахстанскую экономику, остановит инвестиции. А вот наложить ограничения на деньги и имущество казахстанской элиты – почему бы нет?

С другой стороны, проблемы в экономиках стран Центральной Азии в Закавказья нарастают. Соблюдение ими западных санкций не только лишит их легких денег за «закрытые глаза» при поставках западных товаров в Россию, но и, конечно же, осложнит и без того непростые отношения с Москвой. Как может выглядеть торговая война с Россией, можно судить на примере функционирования Каспийского трубопроводного консорциума, который то «вовремя» ломался при обострении антироссийской риторики казахстанских официальных лиц, то неожиданно вновь возобновлял работу, когда такая риторика и действия шли на спад.

Риск дестабилизации в странах, оказавшихся между санкционным молотом Запада и наковальней ответных действий России, увеличивается кратно. И как показывает опыт, что Казахстану, что Армении, что Грузии не нужно много дров, чтобы ярко заполыхать. В данном контексте стоит иметь в виду то, кому, прежде всего, выгодна дестабилизация вдоль российских границ, принимать в расчет степень зависимости этих стран (прежде всего, их элит) от Запада, а также разницу между интересами элит и интересами экономики и населения.

До сих пор Россия прикладывала максимум усилий к тому, чтобы не быть втянутой в новый конфликт на постсоветском пространстве. Ни вторая Карабахская война, ни откровенно антироссийские выпады Казахстана и Армении – как например, голосование за антироссийские резолюции ООН – не сподвигли Москву на открытие второго фронта. И это абсолютно правильная позиция, несмотря на большой соблазн и возможности продемонстрировать силу.

По сути, сейчас Запад хочет проиграть тот же сценарий, что был проигран на Украине весной-летом 2013 года. Тогда еще не разгорелись страсти второго Майдана, но уже вовсю разразилась торговая война между Москвой и Киевом. «Сырная», «шоколадная», «молочная» и прочие войны затронули уже не элитарный бизнес (газовые схемы), но широкий спектр предприятий, отразившись на доходах и качестве жизни значительно более широкого круга людей.

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Несмотря на то, что в той торговой войне у России было больше инструментов давления, результат оказался ровно противоположным. Причина – уже упомянутая разница в интересах элит и экономик соседствующих с Россией государств, а также недооцененная тяга элит торговать национальными интересами в обмен на персональные выгоды и политическую карьеру.

Сейчас, по прошествии десяти лет, игра стала еще сложнее, а риски возросли многократно. Пожар протяженностью почти в 8 тыс. километров (совокупная протяженность границ России с Казахстаном и Грузией) Москве сейчас точно не нужен. Да и ресурсы западных стран в Казахстане, Грузии и Армении, хоть и велики, но небезграничны. Передавив, можно, например, неожиданно лишиться поставок казахстанского урана для европейских и американских АЭС, либо и вовсе потерять активы, как потеряли канадские собственники киргизской золотодобывающей компании Kumtor.

С Арменией сложнее: ее элита откровенно враждебна Москве – в отличие от армянского народа. Но такой же не так давно была и грузинская элита, яркий представитель которой сейчас пребывает в грузинской же тюрьме. А значит, и саморазрушительное безумие армянских властей вполне может быть излечимо.