Запад готовится разжечь пожар в Центральной Азии и Закавказье

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Россияне удивляют туроператоров своим выбором

Новый туристический сезон в России преподносит сюрпризы Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россияне в этом году выбирают порой абсолютно неожиданные направления для отдыха. Например, резко вырос спрос на отдых в санаториях с лечением, чего никогда не было. А среди российских регионов зажглась новая звездочка там, где мало кто ожидал. Речь про ажиотажный спрос на Дагестан. А вот Крыму и Санкт-Петербургу похвастаться нечем. Что происходит с внутренним туризмом? И как он справится с тем, что россияне снова начали активно летать отдыхать за границу?  Подробности...
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Отношения России с Польшей дошли до предела

Еще недавно польские военные принимали участие в параде Победы, но ностальгировать по такому поздно ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
В пользу разрыва дипломатических отношений с Варшавой выступило руководство Совбеза РФ и самого российского диппредставительства в Польше. Возможно, эти отношения доживают последние дни – и точку придется ставить сразу после Дня Победы. Но настоящий ответ полякам на их русофобские выходки должен быть иного рода.  Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Украина вывела из себя польских дальнобойщиков

Польские дальнобойщики блокируют границу с Украиной, жалуясь на произвол украинской полиции REUTERS/Roman Baluk
Не успела утихнуть ссора Варшавы и Киева вокруг украинского зерна, как между двумя странами опять пробежала черная кошка. На этот раз всерьез поссорились польские дальнобойщики с сотрудниками украинской дорожной полиции. Польские шоферы даже заблокировали один из КПП на границе, требуя справедливости. Какие еще взаимные претензии появились в отношениях соседних народов в довесок к уже известным историческим обидам? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Запад готовится разжечь пожар в Центральной Азии и Закавказье

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Параллельный импорт пришел в Россию надолго

Александр Костров
Александр Костров, генеральный директор компании «Российско-Турецкое торговое партнерство»
Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден? Подробности...

Польша хочет освоить Украину без присоединения Галиции

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией. Подробности...
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Карл III доразвалит Британскую империю

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У Зеленского придумали идеологию для России

Удары беспилотников по Кремлю: главное

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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
  • Удары по центрам принятия решений

  • Удары по политическому и военному руководству Украины

  • Значимые успехи на фронте

  • Затрудняюсь ответить
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
  • Да

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    Глеб Простаков

    Запад готовится разжечь пожар в Центральной Азии и Закавказье

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    6 мая 2023, 12:10

    Ожидаемые многими аналитиками процесс дестабилизации ситуации в Центральной Азии и Закавказье может начаться уже в мае. На саммите G7, который состоится в этом месяце в Японии, европейцы намерены представить очередной, одиннадцатый по счету, пакет санкций. Новые ограничения, помимо стандартного расширения числа подсанкционных (преимущественно физических) лиц, может содержать ряд новаций с точки зрения ликвидации лазеек по обходу уже введенных санкций.

    Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения. Можно предположить, что в фокусе внимания – государства, через территории которых осуществляется параллельный импорт подсанкционных товаров, или товаров, поставки которых в РФ ограничены самими производителями. Среди них выделяются Казахстан, Турция, ОАЭ, Армения, Киргизия, Грузия и, конечно, Китай.

    По данным Bloomberg, вряд ли эти меры будут нацелены против Китая. Вторичные санкции против Турции и ОАЭ тоже под вопросом. Можно предположить, что в отношении Турции санкционный механизм может быть задействован как дополнительный рычаг давления на Эрдогана в случае спорных результатов предстоящих президентских выборов и попытки устранения действующего президента с политической сцены на фоне акций протеста оппозиции, если, конечно, таковые будут. Санкции в отношении ОАЭ маловероятны, так как рискуют обострить и без того непростые отношения Запада с арабским миром.

    А вот ближайшие соседи России, обладающие меньшей резистентностью к западному влиянию – прежде всего, Казахстан, Грузия и Армения – вполне могут стать жертвами вторичных санкций. Причем не только санкций ЕС, но и США, чего в Астане, Ереване и Тбилиси могут опасаться даже больше. До сих пор аккуратно балансирующие между возможностями, которые предоставляет санкционная война России и Запада, и угрозами наказания за помощь в обходе санкций, эти страны могут принудить сделать выбор. Едва ли ЕС, который является одним из главных инвесторов в казахстанскую экономику, остановит инвестиции. А вот наложить ограничения на деньги и имущество казахстанской элиты – почему бы нет?

    С другой стороны, проблемы в экономиках стран Центральной Азии в Закавказья нарастают. Соблюдение ими западных санкций не только лишит их легких денег за «закрытые глаза» при поставках западных товаров в Россию, но и, конечно же, осложнит и без того непростые отношения с Москвой. Как может выглядеть торговая война с Россией, можно судить на примере функционирования Каспийского трубопроводного консорциума, который то «вовремя» ломался при обострении антироссийской риторики казахстанских официальных лиц, то неожиданно вновь возобновлял работу, когда такая риторика и действия шли на спад.

    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

    Риск дестабилизации в странах, оказавшихся между санкционным молотом Запада и наковальней ответных действий России, увеличивается кратно. И как показывает опыт, что Казахстану, что Армении, что Грузии не нужно много дров, чтобы ярко заполыхать. В данном контексте стоит иметь в виду то, кому, прежде всего, выгодна дестабилизация вдоль российских границ, принимать в расчет степень зависимости этих стран (прежде всего, их элит) от Запада, а также разницу между интересами элит и интересами экономики и населения.

    До сих пор Россия прикладывала максимум усилий к тому, чтобы не быть втянутой в новый конфликт на постсоветском пространстве. Ни вторая Карабахская война, ни откровенно антироссийские выпады Казахстана и Армении – как например, голосование за антироссийские резолюции ООН – не сподвигли Москву на открытие второго фронта. И это абсолютно правильная позиция, несмотря на большой соблазн и возможности продемонстрировать силу.

    По сути, сейчас Запад хочет проиграть тот же сценарий, что был проигран на Украине весной-летом 2013 года. Тогда еще не разгорелись страсти второго Майдана, но уже вовсю разразилась торговая война между Москвой и Киевом. «Сырная», «шоколадная», «молочная» и прочие войны затронули уже не элитарный бизнес (газовые схемы), но широкий спектр предприятий, отразившись на доходах и качестве жизни значительно более широкого круга людей.

    Несмотря на то, что в той торговой войне у России было больше инструментов давления, результат оказался ровно противоположным. Причина – уже упомянутая разница в интересах элит и экономик соседствующих с Россией государств, а также недооцененная тяга элит торговать национальными интересами в обмен на персональные выгоды и политическую карьеру.

    Сейчас, по прошествии десяти лет, игра стала еще сложнее, а риски возросли многократно. Пожар протяженностью почти в 8 тыс. километров (совокупная протяженность границ России с Казахстаном и Грузией) Москве сейчас точно не нужен. Да и ресурсы западных стран в Казахстане, Грузии и Армении, хоть и велики, но небезграничны. Передавив, можно, например, неожиданно лишиться поставок казахстанского урана для европейских и американских АЭС, либо и вовсе потерять активы, как потеряли канадские собственники киргизской золотодобывающей компании Kumtor.

    С Арменией сложнее: ее элита откровенно враждебна Москве – в отличие от армянского народа. Но такой же не так давно была и грузинская элита, яркий представитель которой сейчас пребывает в грузинской же тюрьме. А значит, и саморазрушительное безумие армянских властей вполне может быть излечимо.

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