Что смог и чего не смог сделать Ленин

Владимир Ленин – искренний радикал, фанатично, но при этом спокойно и расчетливо, работавший на сверхидею, в которую верил. А верил он в марксистское учение о ликвидации капитализма и построении социально справедливого общества.

Этого человека нельзя было подкупить или шантажировать, потому что он сознательно положил свою жизнь на Идею. Если он и шел на сотрудничество с какой-то из противоречащих сил, то точно не для того, чтобы найти баланс и спокойно сосуществовать. А чтобы получить преимущества или передышку, решить стоящие перед своей партией тактические задачи – и потом обрушиться на вчерашних «союзников».

Сам Ленин не рассматривал революцию и победу в ней большевиков как то, чего он обязательно должен добиться в течение жизни. Он не исключал, что «до решающих битв» его поколение революционеров дожить просто не успеет. Но при этом отдавал всего себя на то, чтобы этот момент приблизить.

Февральский переворот в России 1917 года и последовавший за ним политический хаос стали для Ленина, как и для большей части профессиональных революционеров, полной неожиданностью. Но он быстро среагировал, вернувшись в Россию из нейтральной Швейцарии – потому что всегда использовал любую возможность.

Вектор революции

Когда Ленин прибыл в Россию весной 1917-го, казалось, ничего не предвещало большевикам грядущих успехов. Партия была сравнительно небольшой, ее влияние ограничивалось частью заводских рабочих. Россия же тогда была крестьянской страной, и наибольшим могуществом из революционеров обладали те, кто давно и долго работал с деревней – эсеры. К тому же многие из видных большевиков были вытеснены в эмиграцию или находились в царской ссылке.

Но зато большевикам было особо нечего терять, и они двигались вперед за счет радикализма. Качество, которое возносит наверх в революционные эпохи.

При этом Ленин обладал тонким политическим чутьем. Он знал, когда «пора», понимал, когда надо бросаться в атаку, а когда еще рано, когда лучше копить силы. Летом 1917 года большевики предприняли преждевременное выступление против Временного правительства, вошедшее в историю как «Июльские дни». Ленин видел его бесперспективность и был против – но среднее звено партийных руководителей боялось потерять удачный момент и запустило восстание.

Но после провала мятежа Ленин сумел навести в партии порядок, и несколько месяцев спустя, в октябре, все же привел свою партию к власти в стране. И все это несмотря на разгром, устроенный большевикам после неудачного восстания.

Но взять власть было легче, чем удержать. И тут вновь помогли ленинские таланты. Под его руководством партия выиграла хаотичную Гражданскую войну и разобралась с союзниками-конкурентами вроде левых эсеров. Финалом жизни Ленина стало создание Советского Союза.

Рождение Союза

СССР родился благодаря Ленину. Но десятилетия спустя оказалось, что прогрессистские идеи большевиков чужды людям – даже рабочих интересовали условия труда и отдыха лично для них, а не для пролетариев во всем мире. Позже все советские люди будут чувствовать свою неполноценность перед «капстранами», где, элементарно, было лучше с товарами народного потребления. Поздний СССР был наполнен духом безумной погони за вещами – как бы достать хоть что-нибудь стоящее. Не жизненно необходимое, а то, чего хочется – то, что манит недоступной цветастой этикеткой.

Преодолеть эти естественные для человека желания большевики могли, только проведя в стране глубокую культурную революцию, воспитав настоящего «советского человека». Это они сделать не сумели, и в итоге Советский Союз развалился. Хотя вина Ленина именно тут минимальна.

А вот вторая причина столь неожиданного и стремительного распада лежит во многом на его совести. Именно национальная политика СССР привела к тому, что окраины отошли от него так быстро и легко. Советский проект был уникален. В нем находящиеся в меньшинстве народы не ассимилировались постепенно, как в любом государстве. Напротив, велась работа по «коренизации» – когда-то энергично, когда-то вяло, но – велась. Народам специально создавали национальную интеллигенцию, собственные государственные институты и элиту.

Конечно же, тут был расчет Ленина, исходивший из его веры в марксизм. Он хотел получить союз республик, где народы сами бы осознали преимущества социализма. Чтобы не допустить карго-культа, требовалось сначала «подтянуть» их до этого самого сознательного уровня. Но, не сумев провести культурную революцию, последователи Ленина получили вместо сознательных ленинцев махровых националистов. Причем зачастую там, где до этого нациями и не пахло – их собирали подчас из полудиких племен. И в итоге получили парад суверенитетов. Элиты бывших республик и не думали о социализме. Зато тут же подняли на щит вопрос «русской оккупации».

Суд истории

Но Ленина судьба русских интересовала не больше, чем участь остальных. По-настоящему этого искреннего фанатика волновала только мировая революция. Даже Советский Союз был для Ленина всего лишь средством на пути к великой цели.

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Да, СССР распался, а коммунистические идеи отвергнуты властями России. Но назвать Ленина однозначно проигравшим тут сложно. Он мыслил глобально и на века, и, как говорилось выше, вообще не считал, что доживет до больших революционных событий. Поэтому одним СССР больше, одним СССР меньше – с точки зрения глобальных задач, которые поставил перед собой Ленин, это не так уж и важно.

Гораздо важнее в СССР был прецедент. Появление первого в мире государства «рабочих и крестьян» (хотя на самом деле, скорее, профессиональных революционеров и коммунистов) само по себе вносило дисбаланс в «буржуазный» мир. Оно самим фактом своего существования влияло на дискурс, передвигало в сознании людей понятия о хорошем и плохом, достижимом и невозможном.

У социальных прогрессистов был путеводный маяк, история «прихода к успеху», которой можно было вдохновляться. Даже когда Советский Союз обрюзг и перестал напоминать страну пылких революционеров, левые интеллектуалы мира смогли переключиться на более свежие проекты. Среди западных прогрессистов, например, был популярен маоизм, в кампусах восхищались революцией Пол Пота. Начавший падать факел был подхвачен.

Подбодряя себя, в том числе, ленинской революцией, социальные прогрессисты потихоньку захватили образование и науку на западе, который еще десятилетия назад казался оплотом капитализма. В наше время сторонники идей социального прогресса оказывают серьезное влияние и на самую мощную в мире индустрию развлечений в самом важном ее аспекте – транслировании смыслов. С ее помощью можно формировать представления о плохом и хорошем у людей по всему миру.

Во времена Ленина рабочие были меньшинством. Но это не испугало Владимира Ильича, и он оперся на них, в итоге перевернув старый порядок. Сегодня многие рабочие добились своих целей и не стремятся к революции. Но привычка ставить на недовольные меньшинства никуда не ушла. Прогрессисты с помощью культуры формируют новый революционный класс как раз из меньшинств – расовых, сексуальных, и даже ментальных. Так что дело Ленина живет и процветает – правда, не в рядах какой-нибудь КПРФ, а по всей планете, и прежде всего – на Западе.

Ленин умер 99 лет назад, 21 января 1924 года. Именно он во многом определил облик 20 века, и продолжает определять облик века 21-го.