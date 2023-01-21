Что смог и чего не смог сделать Ленин

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Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
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Болгария вооружила Украину втайне от болгар

Из Петкова и Василева пытаются сделать спасителей Украины Valentina Petrova/AP/ТАСС
В Болгарии громкий скандал. Выяснилось, что бывшее руководство поставляло на Украину оружие и боеприпасы по схемам, которые больше подходят для мафии. Причем происходило это втайне от болгарского народа – в силу того, что негативное мнение народа было известно заранее. За такие схемы полагается тюрьма. Но ее организаторы, наоборот, рассчитывают вернуться во власть. Они что-то знают. Подробности...
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Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне

Степи Запорожской области становятся ареной активных боевых действий Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В пятницу пришло несколько сообщений о тактических успехах российских военных в Запорожской области на участке фронта между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Там, где в предыдущие месяцы СВО Российская армия укрепляла оборону, отмечено локальное продвижение. С чем связаны эти перемены и открывают ли они возможность освобождения Запорожья? Подробности...
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Президент Грузии испугалась рейсов в Москву

Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила ударить в спину российской оппозиции EPA/ТАСС
Слова Сергея Лаврова о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией вызвали истерику у Саломе Зурабишвили. Она потребовала от своего правительства помогать Украине, а не России. Заодно Зурабишвили хочет закрутить гайки для живущих в Грузии россиян, что в первую очередь ударит по оппозиционерам, сбежавшим из России в Тбилиси. А в восстановлении рейсов между двумя странами в большей степени заинтересованы сами грузины. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Что смог и чего не смог сделать Ленин

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
99 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. Этот русский революционер оказался одним из самых влиятельных людей своего времени. Именно Ленин во многом определил облик 20 века и продолжает определять облик века 21-го. Подробности...

Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польша может стать полигоном для отработки мобилизации граждан Украины за границей. А полученный опыт могут распространить на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев. Подробности...
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Как болгары спасли Украину

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Тимур Шерзад

    Что смог и чего не смог сделать Ленин

    Тимур Шерзад
    журналист
    		21 января 2023, 13:00

    Владимир Ленин – искренний радикал, фанатично, но при этом спокойно и расчетливо, работавший на сверхидею, в которую верил. А верил он в марксистское учение о ликвидации капитализма и построении социально справедливого общества.

    Этого человека нельзя было подкупить или шантажировать, потому что он сознательно положил свою жизнь на Идею. Если он и шел на сотрудничество с какой-то из противоречащих сил, то точно не для того, чтобы найти баланс и спокойно сосуществовать. А чтобы получить преимущества или передышку, решить стоящие перед своей партией тактические задачи – и потом обрушиться на вчерашних «союзников».

    Сам Ленин не рассматривал революцию и победу в ней большевиков как то, чего он обязательно должен добиться в течение жизни. Он не исключал, что «до решающих битв» его поколение революционеров дожить просто не успеет. Но при этом отдавал всего себя на то, чтобы этот момент приблизить.

    Февральский переворот в России 1917 года и последовавший за ним политический хаос стали для Ленина, как и для большей части профессиональных революционеров, полной неожиданностью. Но он быстро среагировал, вернувшись в Россию из нейтральной Швейцарии – потому что всегда использовал любую возможность.

    Вектор революции

    Когда Ленин прибыл в Россию весной 1917-го, казалось, ничего не предвещало большевикам грядущих успехов. Партия была сравнительно небольшой, ее влияние ограничивалось частью заводских рабочих. Россия же тогда была крестьянской страной, и наибольшим могуществом из революционеров обладали те, кто давно и долго работал с деревней – эсеры. К тому же многие из видных большевиков были вытеснены в эмиграцию или находились в царской ссылке.

    Но зато большевикам было особо нечего терять, и они двигались вперед за счет радикализма. Качество, которое возносит наверх в революционные эпохи.

    Фото: Репродукция ТАСС

    При этом Ленин обладал тонким политическим чутьем. Он знал, когда «пора», понимал, когда надо бросаться в атаку, а когда еще рано, когда лучше копить силы. Летом 1917 года большевики предприняли преждевременное выступление против Временного правительства, вошедшее в историю как «Июльские дни». Ленин видел его бесперспективность и был против – но среднее звено партийных руководителей боялось потерять удачный момент и запустило восстание.

    Но после провала мятежа Ленин сумел навести в партии порядок, и несколько месяцев спустя, в октябре, все же привел свою партию к власти в стране. И все это несмотря на разгром, устроенный большевикам после неудачного восстания.

    Но взять власть было легче, чем удержать. И тут вновь помогли ленинские таланты. Под его руководством партия выиграла хаотичную Гражданскую войну и разобралась с союзниками-конкурентами вроде левых эсеров. Финалом жизни Ленина стало создание Советского Союза.

    Рождение Союза

    СССР родился благодаря Ленину. Но десятилетия спустя оказалось, что прогрессистские идеи большевиков чужды людям – даже рабочих интересовали условия труда и отдыха лично для них, а не для пролетариев во всем мире. Позже все советские люди будут чувствовать свою неполноценность перед «капстранами», где, элементарно, было лучше с товарами народного потребления. Поздний СССР был наполнен духом безумной погони за вещами – как бы достать хоть что-нибудь стоящее. Не жизненно необходимое, а то, чего хочется – то, что манит недоступной цветастой этикеткой.

    Преодолеть эти естественные для человека желания большевики могли, только проведя в стране глубокую культурную революцию, воспитав настоящего «советского человека». Это они сделать не сумели, и в итоге Советский Союз развалился. Хотя вина Ленина именно тут минимальна.

    А вот вторая причина столь неожиданного и стремительного распада лежит во многом на его совести. Именно национальная политика СССР привела к тому, что окраины отошли от него так быстро и легко. Советский проект был уникален. В нем находящиеся в меньшинстве народы не ассимилировались постепенно, как в любом государстве. Напротив, велась работа по «коренизации» – когда-то энергично, когда-то вяло, но – велась. Народам специально создавали национальную интеллигенцию, собственные государственные институты и элиту.

    Конечно же, тут был расчет Ленина, исходивший из его веры в марксизм. Он хотел получить союз республик, где народы сами бы осознали преимущества социализма. Чтобы не допустить карго-культа, требовалось сначала «подтянуть» их до этого самого сознательного уровня. Но, не сумев провести культурную революцию, последователи Ленина получили вместо сознательных ленинцев махровых националистов. Причем зачастую там, где до этого нациями и не пахло – их собирали подчас из полудиких племен. И в итоге получили парад суверенитетов. Элиты бывших республик и не думали о социализме. Зато тут же подняли на щит вопрос «русской оккупации».

    Суд истории

    Но Ленина судьба русских интересовала не больше, чем участь остальных. По-настоящему этого искреннего фанатика волновала только мировая революция. Даже Советский Союз был для Ленина всего лишь средством на пути к великой цели. 

    Да, СССР распался, а коммунистические идеи отвергнуты властями России. Но назвать Ленина однозначно проигравшим тут сложно. Он мыслил глобально и на века, и, как говорилось выше, вообще не считал, что доживет до больших революционных событий. Поэтому одним СССР больше, одним СССР меньше – с точки зрения глобальных задач, которые поставил перед собой Ленин, это не так уж и важно.

    Гораздо важнее в СССР был прецедент. Появление первого в мире государства «рабочих и крестьян» (хотя на самом деле, скорее, профессиональных революционеров и коммунистов) само по себе вносило дисбаланс в «буржуазный» мир. Оно самим фактом своего существования влияло на дискурс, передвигало в сознании людей понятия о хорошем и плохом, достижимом и невозможном.

    У социальных прогрессистов был путеводный маяк, история «прихода к успеху», которой можно было вдохновляться. Даже когда Советский Союз обрюзг и перестал напоминать страну пылких революционеров, левые интеллектуалы мира смогли переключиться на более свежие проекты. Среди западных прогрессистов, например, был популярен маоизм, в кампусах восхищались революцией Пол Пота. Начавший падать факел был подхвачен.

    Подбодряя себя, в том числе, ленинской революцией, социальные прогрессисты потихоньку захватили образование и науку на западе, который еще десятилетия назад казался оплотом капитализма. В наше время сторонники идей социального прогресса оказывают серьезное влияние и на самую мощную в мире индустрию развлечений в самом важном ее аспекте – транслировании смыслов. С ее помощью можно формировать представления о плохом и хорошем у людей по всему миру.

    Во времена Ленина рабочие были меньшинством. Но это не испугало Владимира Ильича, и он оперся на них, в итоге перевернув старый порядок. Сегодня многие рабочие добились своих целей и не стремятся к революции. Но привычка ставить на недовольные меньшинства никуда не ушла. Прогрессисты с помощью культуры формируют новый революционный класс как раз из меньшинств – расовых, сексуальных, и даже ментальных. Так что дело Ленина живет и процветает – правда, не в рядах какой-нибудь КПРФ, а по всей планете, и прежде всего – на Западе.

    Ленин умер 99 лет назад, 21 января 1924 года. Именно он во многом определил облик 20 века, и продолжает определять облик века 21-го.

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