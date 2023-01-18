Многополярный мир – это не смена гегемонов

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России выгодно кормить весь мир

Такого урожая зерновых еще никогда не было Александр Рюмин/ТАСС
Россия ставит новый исторический рекорд по урожаю зерновых и пшеницы. Такого не было даже в советские годы при больших гектарах посевных. Россия год от года только усиливает свое мировое лидерство по экспорту пшеницы, тогда как США – некогда лидер по производству зерна – теряют свои позиции. Так мало пшеницы, как в 2022 году, они не продавали миру последние как минимум 40 лет. Подробности...
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Новые военные округа станут ответом России на расширение НАТО

Близ финской границы будет развернут новый армейский корпус в рамках ЛенВО Павел Герасимов/РИА Новости
Россия приняла решение воссоздать Московский и Ленинградский военные округа. Два округа, существовавшие со времен Российской империи и до 2010 года, прикрывали не только обе столицы, но и почти весь запад и северо-запад страны. Какие задачи будут стоять перед МВО и ЛенВО в свете вступления Финляндии в НАТО? Подробности...
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Зеленский на информационном фронте приступил к тотальной войне

picture alliance/ТАСС
Зеленский обнародовал новый санкционный список, куда вошли почти 200 журналистов, деятелей культуры, ведущих Тelegram-каналов и иных лидеров мнений России и Украины. Наряду с противниками нынешних властей в Киеве, в списки попали и нейтральные лица вроде ведущей Ангелины Вовк или певца Юрия Лозы. В чем смысл этих санкций и удастся ли с их помощью Зеленскому нейтрализовать тех, кто доносит до украинцев альтернативную точку зрения? Подробности...
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Сербы разглядели в Европе третью мировую войну

С осени этого года боевые действия идут не только на периферии, но и на территории одной из сверхдержав Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что происходящее вокруг Украины «по всем своим свойствам» – это мировая война, ведь «ее последствия касаются всего мира». Эта точка зрения не очень популярна и в России, и на противостоящем ей Западе. У нее есть очевидные «слабые места». Однако в главном сербский министр, как ни странно, прав. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Многополярный мир – это не смена гегемонов

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда Путин говорит о многополярном мире – это не обещание некоего «золотого века» и не ставка на лучшее будущее. Это констатация неизбежности перехода человечества на следующий этап развития. Подробности...

ЕС лишил Украину европейского будущего

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Из конкретной геополитической сущности Украина, во многом с подачи того же Запада, превратилась в поле для исторического творчества. Государственная идея Украины всё еще существует, но ее наполнение еще предстоит определить заново. Подробности...
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Русофобия уехавших артистов – не наша проблема

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словам и не делая из них страдальцев за идею. Подробности...
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Арестович всё

США пошли в атаку на «Вагнер»

Национальный позор Японии

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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Риме

Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Умер Вахтанг Кикабидзе

Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
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  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
Успели отдохнуть за новогодние праздники?
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    на ваш взгляд


    Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
    Владислав Исаев

    Многополярный мир – это не смена гегемонов

    Владислав Исаев
    политолог
    		18 января 2023, 09:00

    В либеральной тусовочке популярна одна байка. Якобы в разгар Парижской коммуны ее идейные лидеры заявились в центральный офис к барону Ротшильду и потребовали вернуть бесчестно нажитые богатства французскому народу. На что, согласно легенде, Альфонс Джеймс де Ротшильд, не сбежавший за многие месяцы прусской осады и восстания бедноты (ага!), ответил, что если его имущество разделить поровну на всех французов, то каждому достанется по шесть с половиной франков, каковые парламентеры могут немедленно получить в его кассе. И хотя в реальности коммунары выдавили из барона и Французского банка, главным акционером которого он был, куда большие суммы (где-то полтора миллиона франков, что по тем временам – огромные деньги), в этой сказке, кроме лжи, есть не только намек, но и вполне здравое зерно. То, что для одного является богатством, будучи разделенным на многих, оказывается не более, чем подачкой.

    Как тут не вспомнить ротмистра Лемке из классического «Свой среди чужих, чужой среди своих»: «Это надо одному, а не всем. Понимаешь? Одному!». А от него уже один шаг до того, что говорил в том же «Свой среди чужих…» персонаж Богатырева герою Константина Райкина: «Эх, темный ты человек. Бая собакой называешь, а сам баем хочешь стать. Наберешь батраков, будешь их нагайкой лупить. Будешь. Это, брат, марксизм, от него никуда не денешься – наука». И эту науку не могут отменить даже те, кто ее постиг. Они могут понять, где и почему их обкрадывают, но не способны выйти за пределы этой системы, в рамках которой одни грабят других.

    Как-то на одном мероприятии я излагал концепцию «нового средневековья». Пытался через аналогии с поздней Римской империей разъяснить то, что тогда (года четыре назад) происходило с глобалистской Pax Americana. Как выравнивались технологические и военные возможности разных частей Ойкумены, а вслед за этим распадались связи, удерживающие целостность системы. Я тогда объяснял, что процесс этот естественный и периодически повторяющийся, что после интеграции всегда происходит дезинтеграция, и что главное – к моменту распада системы мировой торговли оказаться в наименьшей степени включенным в ее основные потоки. Слушали меня с интересом, а в конце таки задали вопрос: «Если доллар перестанет быть мировой валютой, а США – главным финансовым центром, значит ли это, что их место займут рубль и Россия?». После этого осталось лишь спросить – к чему я метал свой бисер?

    Я вовсе не склонен считать участников таких мероприятий тупыми – напротив, туда не так просто попасть, и любой из гостей способен прочесть свою лекцию. Но большинство из этих людей мыслит в парадигме актуальной политической борьбы. Они текущее политическое и финансовое мироустройство воспринимают как некую систему эксплуатации, которую нужно сломить, а не как результат естественного развития человечества на определенном этапе.

    Кто-то считает, что нужно поменять необеспеченную мировую валюту на обеспеченные – вроде рубля, юаня или золотого нефтяного динара. Забывая о том, что на старте те же доллар, фунт и тем более евро были сверхобеспеченными, и не только производством, но и военной силой. Но как только появилась возможность решать все проблемы дополнительной эмиссией и наращиванием долга, эта обеспеченность ушла в прошлое – нет процесса, более рентабельного, чем печатание денег. Тем более, если эти деньги даже не нужно воплощать в реальные бумажки с серьезной защитой, а можно производить простым нажатием кнопки на компьютере.

    Фото: Xinhua/Global Look Press

    Кто-то верит, что если плохого гегемона (Вашингтон) заменить на хорошего (Москву или Пекин), то всем сразу станет хорошо. И если перестать платить Западу его ренту на всех уровнях, начиная с оплаты фильмов и компьютерных программ и заканчивая комиссией с каждой валютной сделки, все заживут припеваючи. Но ведь ни США, ни Британия на старте не были «плохими». Они просто выживали в тех условиях, в которые попали, а потом получили возможность жить за счет других.

    И даже самые честные и благородные из их граждан, вроде Марка Твена или Джека Лондона, при всем их возмущении, проиграли внутреннюю конкуренцию тем, кто предлагал модель с меньшими расходами и большим потреблением. Так что, кто бы ни занял освободившуюся нишу, он очень быстро скатится к паразитизму, ибо, как гласит цыганская присказка, краденная кобыла всегда дешевле купленной.

    Кто-то полагает, что многополярный мир – это возвращение ко временам СССР, когда в мире было две конкурирующих системы, к которым можно было примкнуть или лавировать между ними. Но суть в том, что последние 200 с лишним лет мы жили в однополярном мире. В котором англосаксы контролировали международную торговлю и за счет этого обирали не только свои колонии, но и колонии других стран и сами эти страны. И обе мировых войны, равно как и походы Наполеона, социалистическая революция в России и деколонизация в Африке, Азии и Южной Америке, были лишь бунтами в рамках всё той же системы. И даже после освобождения колоний мало что изменилось. Поскольку международная торговля всё так же велась в фунтах и долларах через западные банки, страховалась Ллойдом и осуществлялась западными перевозчиками.

    Но эта реальность пришла к своему логическому завершению, как некогда пришел к нему Римский мир. Разница потенциалов выровнялась – сегодня во многих частях мира могут производить всё то же, что делает Запад, но значительно дешевле, поскольку их жители готовы работать за меньшие деньги. И уже пришли к пониманию того, что можно обмениваться напрямую, минуя западных посредников.

    А отнять у них эти товары, как прежде, уже не получится – они и сами с усами, со своим ядерным оружием, а некоторые даже с авианосцами и гиперзвуковыми ракетами. А в пределах Хартленда, то есть Евразии и Африки, коммуникации настолько развиты, что можно не только возить грузы по суше или по рекам-каналам, но и быстро перебросить к любой из точек побережья противокорабельные ракетные комплексы, системы ПВО и ПРО, а также самолеты наземного базирования, которые заведомо дальнобойнее и лучше вооружены, чем базирующиеся на авианосцах.

    Это очень похоже на то, как в поздней Римской империи в провинциях пришли к пониманию того, что если не платить Риму налоги, то и сестерции, которыми Рим за всё расплачивается, не очень нужны. Тем более, если этих сестерциев становится всё меньше, поскольку в Риме всё больше паразитирующих квиритов и всё меньше тех, кто производит реальные блага. А войска всё равно приходится формировать из местных варваров и рассчитываться с ними землей.

    Но когда римский мир рухнул, начался средневековый распад с натуральным хозяйством и упадком городов как центров торговли. И лишь после того, как Европа нашла для себя новые источники дешевых ресурсов, началось Возрождение. Нечто похожее, но на новом уровне, ждет нас и сейчас. Ведь если Запад сократит свое потребление на ту долю, которая сегодня ничем не обеспечена, пропорционально упадет и мировой спрос.

    Когда Путин говорит о многополярном мире – это не обещание некоего «золотого века» и не ставка на лучшее будущее. Это констатация неизбежности перехода человечества на следующий этап развития. Он будет трудным, мир вокруг нас очень сильно изменится. Мы, выросшие на очередном пике развития цивилизации, будем потрясены упадком, который, если серьезно, для наших дедов и бабок был нормальным уровнем существования. Может, мы даже доживем до следующего этапа, когда человечество найдет новый источник ресурсов…

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